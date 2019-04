Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gibt Gewinne teilweise wieder ab

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Dienstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit freundlicher Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.122,49 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 11,52 Punkten bzw. 0,37 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt -0,21 Prozent, FTSE-100/London -0,02 und CAC-40/Paris +0,06 Prozent.

Der ATX hat damit Teile seiner Gewinne im Mittagshandel abgegeben. Zuvor hatten Berichte, wonach die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel der zeitlichen Beschränkung des Backstop im Ringen um den Brexit-Vertrag zustimmen würde, für Gewinne an den europäischen Börsen gesorgt. Der Bericht wurde allerdings dementiert und die europäischen Leitbörsen rutschten wieder in die Verlustzone. Während Konjunkturdaten ausblieben, gab es im Verlauf eine Reihe von Unternehmensnachrichten.

Laut Finanznachrichtenagentur Bloomberg will sich die Vienna Insurance Group (VIG) von einem 10-Prozent-Anteil an der s Immo im Wert von rund 120 Mio. Euro trennen. Aus dem Versicherungskonzern gab es dafür am Dienstag keine Bestätigung. Die Anteile werden offenbar von Spezialfonds gehalten, teils bei der VIG-Tochter Wiener Städtische, teils von der VIG selbst. Auch dies wurde aber nicht bestätigt. Die Anteilsscheine der VIG legten am Nachmittag um 1,05 Prozent auf 24,05 Euro zu. Für den Kurs von s Immo ging es hingegen um 1,31 Prozent auf 18,14 Euro abwärts.

Der Mautspezialist Kapsch TrafficCom hat gemeinsam mit Evocon einen Auftrag im Wert von 18 Mio. Euro in Santo Domingo, der Hauptstadt der Dominikanischen Republik, bekommen. Die Firmen erhielten den Zuschlag für die Lieferung der Komplettlösung für urbanes Mobilitätsmanagement, heißt es am Dienstag in einer Aussendung. Der Auftragswert teile sich im Verhältnis 60:40 auf Kapsch und Evocon, einem Partner vor Ort, auf. Die Kapsch-Papiere verteuerten sich um 0,94 Prozent auf 32,10 Euro.

Die Agrana hat ihren Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2018/19 auf 1 Euro gesenkt. Die Dividende für 2017/18 belief sich nach einem 1:4-Aktiensplit im Juli 2018 auf 1,125 Euro. Im Geschäftsjahr 2016/17, vor dem Split, war die Dividende von 4,00 auf 4,50 Euro je Aktie erhöht worden. Am Nachmittag gehörten die Titel des Zucker-, Frucht- und Stärkekonzerns zu den stärksten Aktien in Wien. Sie kletterten um 1,64 Prozent auf 18,60 Euro.

Mit einem Aufschlag von 3,92 Prozent auf 84,80 Euro hielten sich die Anteilsscheine des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann an der Spitze des ATX.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 11.50 Uhr bei 3.138,40 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsauftakt bei 3.107,21 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,30 Prozent bei 1.573,31 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 19 Titel mit höheren Kursen, 13 mit tieferen und fünf unverändert.

Bis dato wurden im prime market 1.339.348 (Vortag: 966.116) Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 37,648 (29,11) Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher OMV mit 113.068 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 5,42 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA354 2019-04-09/14:48