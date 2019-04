Frankfurter Rentenmarkt tendiert leichter

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag leicht gesunken. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von minus 0,07 Prozent am Vortag auf minus 0,06 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Im Vormittagshandel wurden in der Eurozone keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Auch in den USA stehen am Nachmittag keine wichtigen Daten auf dem Kalender. Der Internationale Währungsfonds (IWF) veröffentlicht zum Auftakt seiner Frühjahrstagung neue Konjunkturprognosen.

Damit dürfte einmal mehr der Brexit die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Nach wie vor ist nicht absehbar, ob Großbritannien mit oder ohne Austrittsvertrag aus der Europäischen Union ausscheidet. Die britische Regierungsvertreterin Andrea Leadsom hat Änderungen am längst fertiggezurrten Brexit-Abkommen vorgeschlagen.