Grasser-Prozess - Zeuge: Wir haben ein Leak für möglich gehalten

Wien (APA) - Im Grasser-Prozess rund um Korruptionsverdacht bei der Privatisierung der Bundeswohnungen hat heute Thomas Marsoner, damals Berater der die Privatisierung begleitenden Investmentbank Lehman Brothers, als Zeuge ausgesagt. Da bei der zweiten Bieterrunde die Angebote von CA Immo und des Österreich-Konsortiums so nahe beieinanderlagen, habe man schon damals ein „Leak“ (ein Leck) vermutet, sagte er.

Marsoner war damals Berater mit dem Titel „Senior Advisor“ bei Lehman Brothers und nach eigenen Angaben bei allen wichtigen Terminen der Privatisierung der Bundeswohnungen dabei. Lehman Brothers habe nach der ersten Bieterrunde dem Finanzministerium eine weitere Runde empfohlen, bestätigte er heute entsprechende andere Zeugenaussagen. Grund dafür sei gewesen, dass man „Luft nach oben“, also einen möglichen höheren Ertrag für die Republik vermutet habe: Denn die CA Immo hatte ihrem ersten Angebot eine Finanzierungszusage der Bank Austria beigelegt, die mit 960 Mio. Euro deutlich höher war als das Angebot der CA Immo von 923 Mio. Euro. Er habe sich damals sehr gewundert, wieso die Finanzierungszusage soviel höher war als das tatsächliche Angebot, sagte Marsoner. In seiner ganzen Investmentkarriere habe er noch nie ein Anbot gesehen, bei dem die Nebenkosten so hoch gewesen wären.

Ein weiterer Grund für die Lehman-Empfehlung für eine zweite Runde sei das von der CA Immo genannte Zinsänderungsrisiko gewesen, das mit 60 Mio. Euro Abschlag genannt wurde. Daher habe man empfohlen, für die zweite Runde der „Last and Final Offers“ eine deutlich kürzere Frist zu wählen, um eben das Zinsänderungsrisiko zu minimieren und höhere Anbote möglich zu machen. Diese Empfehlung habe Lehman bei einer Sitzung am Montag, 7. Juni 2004, im Finanzministerium abgegeben.

Von dieser Sitzung im Gelben Salon gibt es kein Protokoll, daher fragte Richterin Marion Hohenecker den Zeugen - wie bereits zahlreiche Zeugen zuvor - nach seiner Erinnerung an die übrigen Teilnehmer: Finanzminister Grasser und sein Staatssekretär Alfred Finz seien dabei gewesen, auch der Spitzenbeamte Heinrich Traumüller, den Marsoner als „Process Owner“ der Privatisierung im Finanzministerium bezeichnete, sowie ein weiterer Beamter des Finanzministeriums. Marsoner sagte, er glaube, dass in dieser großen Runde auch der - mitangeklagte - damalige Buwog-Aufsichtsratspräsident Ernst Karl Plech dabei gewesen sei. „Ich glaube, Plech war am 7.6. dabei, aber das kann ich nicht mit Sicherheit sagen.“

In der ersten Runde lag der Bieter CA Immo vor dem Österreich-Konsortium, bestehend aus Immofinanz, RLB OÖ und weiteren Unternehmen. Allerdings hatte das Österreich-Konsortium mehrere „Besserungsvereinbarungen“ im Anbot, die den Ertrag für die Republik Österreich heben hätten können, aber nicht genau beziffert waren. Insgesamt hätte dadurch das Angebot des Österreich-Konsortiums mehr wert sein können, führte Marsoner aus.

In der zweiten Runde lag dann das Österreich-Konsortium mit seinem Anbot von 961 Mio. Euro knapp über der CA Immo-Finanzierungszusage der ersten Runde von 960 Mio. Euro. Das Anbot der CA Immo betrug 959 Mio. Euro. „Natürlich hat sich der Verdacht aufgedrängt, dass die 961 aus einem Leak der 960 gekommen sein könnten“, sagte der Zeuge Marsoner. Wahrnehmungen zu einem derartigen „Leck“ im Bieterverfahren habe er aber nicht gehabt. „Wissen tu ich überhaupt nichts, aber bei der Zahl 961 drängt sich natürlich ein Verdacht auf.“ Da niemand einen Anhaltspunkt hatte, dass eine geheime Information aus dem Verfahren geleakt worden wäre, „haben wir uns damals mit der Erklärung zufriedengegeben, dass das ein voll ausgereiztes Bieterverfahren mit zwei ähnlichen Bietern war“, sagte er. Damit habe man sich zufriedengeben müssen. Außerdem habe die CA Immo in der zweiten Runde eine höhere Finanzierungszusage der Bank Austria vorgelegt, die 960 seien damit eigentlich eine „technisch veraltete Zahl“ gewesen.

Entscheidend sei dann gewesen, dass das Land Kärnten das Vorkaufsrecht für die Villacher ESG-Wohnungen nicht ausgeübt habe. Denn dann wäre ein Bietersturz passiert und die CA Immo hätte die Privatisierung gewonnen. Da Kärnten nicht gezogen habe, gewann das Österreich-Konsortium.

