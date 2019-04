Rückschlag für Trumps Bemühungen um härtere Migrationspolitik

Washington (APA/dpa) - US-Präsident Donald Trump hat in seinen Bemühungen um eine restriktivere Einwanderungspolitik einen erneuten Rückschlag erlitten. Ein Bundesgericht in Kalifornien erließ am Montag (Ortszeit) eine einstweilige Verfügung, mit der eine umstrittene Neuregelung außer Kraft gesetzt werden soll, wonach Asylbewerber für die Dauer ihres Verfahrens in den USA nach Mexiko zurückgeschickt werden können.

Die Verfügung tritt allerdings erst am Freitag in Kraft. Bis dahin kann die Regierung Berufung einlegen. Trump übte in der Nacht zu Dienstag Kritik an dem Beschluss.

Der Richter habe geurteilt, „dass Mexiko zu gefährlich für Migranten ist“, schrieb Trump auf Twitter. „So unfair für die USA.“ Richter Richard Seeborg begründete seine Entscheidung unter anderem mit der Verpflichtung der Regierung, Asylbewerber nicht in „übermäßig gefährliche Verhältnisse“ zurückzuschicken. Die Bürgerrechtsbewegung ACLU teilte als Reaktion auf den Gerichtsbeschluss mit: „Der Präsident kann unsere Gesetze nicht ignorieren, um sein Ziel zu erreichen, Menschen davon abzuhalten, hier Asyl zu beantragen.“

Die umstrittene Neuregelung gilt seit Jänner und geht auf Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen zurück, die an diesem Mittwoch aus dem Amt scheidet. Trump hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Nielsen ihren Posten verlassen wird. Ein Grund dafür wurde nicht genannt. US-Medien berichteten, Nielsen sei zum Rücktritt gedrängt worden. Am Montag hatte Trumps Sprecherin Sarah Sanders mitgeteilt, auch der Nielsen unterstellte Direktor des Secret Service, Randolph Alles, werde in Kürze seinen Posten räumen.

Trump will deutlich härter gegen illegale Einwanderer vorgehen. Er hat an der Grenze zu Mexiko einen Nationalen Notstand ausgerufen und will dort eine Mauer bauen. Die Zahl der illegalen Grenzübertritte ist in den vergangenen Monaten deutlich angestiegen. Trump hat wiederholt mit der Schließung der Grenze gedroht.