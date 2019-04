Brexit - Belgien lädt Nordsee-Anrainer zu Treffen vor Sondergipfel

Brüssel/London (APA/AFP) - Im Vorfeld des EU-Sondergipfels am Mittwoch hat der belgische Regierungschef Charles Michel die Spitzen der Nordsee-Anrainerstaaten der EU zu Vorgesprächen geladen. Es handle sich um ein „Koordinierungstreffen“ für diejenigen Länder, die von einem ungeordneten Brexit besonders betroffen wären, sagte ein Sprecher des belgischen Außenministeriums am Dienstag.

Das Treffen soll demnach unmittelbar vor dem Sondergipfel am Mittwochabend in Brüssel stattfinden, bei dem die EU-Staaten über das weitere Vorgehen beraten wollen. Die britische Premierministerin Theresa May hatte bei der EU zuletzt eine erneute Verschiebung des Brexit bis zum 30. Juni beantragt. Kommt es am Mittwoch nicht zu einer Einigung, würde Großbritannien am Freitag wohl ohne Austrittsvertrag aus der EU fallen.