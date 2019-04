Transit: Platter geißelt Gleichgültigkeit der „Achse Berlin-Rom“

Innsbruck/Rom (APA) - Mit scharfen Worten hat Tirols LH Günther Platter (ÖVP) auf die wiederholte Kritik Italiens und Deutschlands an den Lkw-Fahrverboten reagiert. „Der neuen politischen Transit-Achse Berlin-Rom scheint die Tiroler Bevölkerung vollkommen egal zu sein“, sagte Platter der APA. Deutschland und Italien müssten „endlich verstehen, dass die Gesundheit der Tiroler über dem freien Warenverkehr steht“.

Überall dort, wo es um deutsche Interessen gehe - etwa bei der Autobahnmaut in Form einer Vignette - sei geltendes EU-Recht „dehnbar“, so Platter. „Sobald es aber darum geht, die Tiroler Bevölkerung vor dem deutsch-italienischen Transit zu schützen, dehnt man es in die entgegengesetzte Richtung“, zeigte der Landeschef kein Verständnis für die Kritik der Verkehrsminister beider Länder, die diese in einem Brief an EU-Kommissarin Violeta Bulc formuliert hatten.