Ex-Frau traktiert 3 - Geschworene gingen in Beratung

Korneuburg (APA) - Im Prozess wegen versuchten Mordes gegen einen 32-Jährigen haben sich die Geschworenen am Landesgericht Korneuburg am Dienstagnachmittag zu den Beratungen zurückgezogen. Davor wurde unter anderem die Videoaufzeichnung der Tatrekonstruktion vorgeführt, in der das Opfer den ehemaligen Partner belastet hatte.

Die Frau schilderte in dem Video, dass ihr der Ex-Ehemann in ihrer Wohnung gleich nach dem Öffnen der Tür mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. In der Küche sei sie kurz darauf am Boden gelegen „und er hat auf mich eingetreten“. Sie sei von dem Mann auch gewürgt worden, die zeitliche Reihenfolge könne sie aber nicht zuordnen, sagte die Frau. „Es war ein so starkes Würgen, dass ich geglaubt habe, ich sterbe“, schilderte das Opfer. „Ich muss zwischenzeitlich mehrmals weggetreten sein.“ Wenn der Nachbar nicht eingeschritten wäre, „wäre ich tot und meine Kinder auch“, sagte die Ex des Beschuldigten.

Die Staatsanwältin sprach davon, dass es dem Angeklagten „egal gewesen wäre“, wenn das Opfer gestorben wäre. Ein bedingter Mordvorsatz sei daher gegeben. „Es ist reines Glück und Zufall, dass es nicht zum Tod gekommen ist. Ein besser positionierter Tritt und wir hätten eine weitere Frauenleiche hier zu verhandeln“, sagte die Vertreterin der Anklagebehörde. Sie forderte einen Schuldspruch wegen versuchten Mordes und gefährlicher Drohung.

Verteidiger Rudolf Mayer hielt in seinem Schlussvortrag fest, dass sein Mandant vom eingreifenden Nachbarn „zur Räson“ gebracht wurde. Hätte der Beschuldigte töten wollen, „wäre es ein Leichtes gewesen“, dem Zeugen auszuweichen und weiterzumachen. „Ich will nicht wissen, wer nicht schon im Zorn so etwas geschrien hat“, sagte Mayer zu den Todesdrohungen, die der 32-Jährige während der Tat von sich gegeben haben soll. Es liege „keinesfalls ein Mordversuch“ vor.

Die Geschworenen entscheiden über die Hauptfragen nach versuchtem Mord und gefährlicher Drohung sowie über drei Eventualfragen. Die Beratungen starteten gegen 15.40 Uhr, ein Urteil wird in den Abendstunden erwartet.