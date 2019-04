Nachrichten leicht verständlich (in den Sprachstufen B1 und A2)

Österreichischer Geheimdienst bekommt zu wenige Informationen

Wien - Der österreichische Geheimdienst BVT hat Probleme. Die Geheimdienste aus den Niederlanden und Großbritannien wollen nicht mit den Österreichern zusammenarbeiten. Sie glauben, dass Österreich Informationen nach Russland verraten könnte. Der Chef vom BVT ist Innenminister Herbert Kickl. Kickl ist Mitglied der Partei FPÖ. Die FPÖ hat gute Kontakte nach Russland. Das BVT soll sich um die Sicherheit der Österreicher kümmern. Dafür muss aber das BVT auch mit Geheimdiensten aus anderen Ländern zusammenarbeiten, um Informationen zu bekommen.

Erklärung: BVT

BVT ist die Abkürzung von Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.

Österreichischer Geheimdienst bekommt keine Informationen

Wien - In Österreich gibt den Geheimdienst BVT. Er soll die Österreicher vor Gefahren schützen. Jetzt hat der Geheimdienst Probleme. Die Briten und die Niederländer wollen nicht mit Österreich arbeiten. Sie glauben, dass Österreich Geheimnisse an Russland verrät. Der Chef vom BVT ist nämlich Innenminister Herbert Kickl. Kickl ist Mitglied der Partei FPÖ. Die FPÖ hat gute Kontakte nach Russland. Die Briten und die Niederländer verstehen sich aber mit Russland nicht sehr gut. Deswegen wollen sie mit dem BVT nicht mehr zusammenarbeiten.

Erklärung: BVT

BVT ist die Abkürzung von Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung.

Der Handels-Streit zwischen den USA und der EU verschärft sich

San Francisco/Toulouse/Washington - Zwischen der EU und den USA besteht schon seit 15 Jahren ein Handels-Streit. Die USA werfen der EU vor, dass sie dem europäischen Flugzeug-Hersteller Airbus unfaire Subventionen gibt. Die EU bestreitet das. Außerdem wirft die EU den USA vor, dass sie dem US-Flugzeughersteller Boeing Subventionen geben. Jetzt wird dieser Handels-Streit ernster. Denn die USA wollen bald Straf-Zölle für viele Waren aus der EU einführen. Die EU will dann auch Straf-Zölle auf viele Waren aus den USA einführen.

Erklärung: Subventionen

Manchmal hilft ein Staat oder die EU Firmen mit Geld. Zum Beispiel, wenn diese Firmen besonders wichtige Dinge herstellen. Das Geld, das der Staat den Firmen gibt, nennt man Subventionen.

Erklärung: Zoll

Zoll ist eine Art Steuer. Die muss man oft bezahlen, wenn man Waren aus einem anderen Land in das eigene Land hinein bringt. Der Zoll soll die Hersteller im eigenen Land schützen, wenn Waren in einem anderen Land billiger hergestellt werden. Durch den Zoll werden die Waren aus dem anderen Land teurer.

Die USA und die EU streiten sich wegen Flugzeugen

San Francisco/Toulouse/Washington - Die USA und die EU streiten schon seit 15 Jahren wegen Flugzeugen. Airbus ist eine große europäische Firma. Airbus stellt Flugzeuge her. Die USA sagen, dass die EU der Firma Airbus viele Subventionen gibt. Das ist unfair, sagen die USA. Die EU sagt, dass das nicht stimmt. Die EU sagt auch, dass die USA der Firma Boeing viele Subventionen geben. Boeing ist eine große Flugzeug-Firma aus den USA. Jetzt wird der Streit zwischen den USA und der EU stärker. Denn wegen den Subventionen für Airbus wollen die USA die EU bestrafen. Dafür wollen die USA Zölle auf viele Waren aus der EU einführen. Die EU will sich das nicht gefallen lassen. Sie will dann auch Zölle auf Waren aus den USA einführen.

Erklärung Subventionen

Manchmal hilft ein Land seinen Firmen mit Geld. Dieses Geld nennt man Subventionen. Auch die EU hilft Firmen aus der EU mit Subventionen. Zum Beispiel, wenn diese Firmen besonders wichtige Dinge herstellen.

Erklärung: Zoll

Zoll ist eine Art Steuer. Zoll muss man oft bezahlen, wenn man Waren aus einem anderen Land in das eigene Land hinein bringt. Der Zoll soll die Hersteller im eigenen Land schützen. Denn der Zoll macht Waren aus dem anderen Land teurer.

Steuer-Betrug kostete Österreich 183 Millionen Euro

Wien - In Österreich zahlen viele Menschen Steuern an das Finanzamt. Manche wollen aber gar keine Steuern bezahlen. Dafür betrügen sie auch das Finanzamt. Vor kurzem wurde nun ein Betrug aufgedeckt, bei dem mehrere Personen und Firmen nach einem bestimmten Plan vorgingen. Dieser Plan trägt den Namen Cum-Ex. Das Finanzamt von Österreich schätzt, dass ihm durch Cum-Ex ein Schaden von 183 Millionen Euro entstanden ist. Nun versucht das Finanzamt, das Geld zu bekommen. Einige der Betrugs-Fälle sind aber schon vor dem Jahr 2011 entstanden. Diese Fälle sind verjährt. Das Geld ist für das Finanzamt für immer verloren.

Erklärung: verjährt

Wenn jemand von der Polizei bei einem Verbrechen erwischt wird, dann muss er vor ein Gericht. Manchmal wird der Täter erst Jahre nach seinem Verbrechen erwischt. Manche Verbrechen sind schlimmer als andere. Bei weniger schlimmen Verbrechen kann es sein, dass das Verbrechen verjährt ist. Das bedeutet, dass der Täter für sein Verbrechen nicht mehr verurteilt werden kann und dass er keine Strafe mehr zahlen muss.

Steuer-Betrug kostete Österreich viele Millionen Euro

Wien - In Österreich zahlen viele Menschen Steuern an das Finanz-Amt. Manche Menschen wollen keine Steuern zahlen und betrügen das Finanz-Amt. Vor kurzem wurde nun ein Plan entdeckt, mit dem viele Menschen das Finanz-Amt betrogen haben. Dieser Plan heißt Cum-Ex. Cum-Ex hat dem Finanz-Amt viel Geld gekostet. Nämlich 183 Millionen Euro. Das Finanz-Amt will nun das Geld von den Betrügern zurück haben. Das ist aber sehr schwierig. Das Finanz-Amt glaubt, dass es einen großen Teil von den 183 Millionen Euro nicht mehr bekommen wird.

Die Bestattung Wien bietet Lego-Spielzeug an

Wien - Der Tod ist ein Thema über das man nicht so gerne spricht. Besonders schwer fällt es vielen Erwachsenen, mit Kindern über Tod und Begräbnis zu sprechen. Die Firma Bestattung Wien hat sich dazu jetzt etwas Neues einfallen lassen. Die Bestattung Wien bietet Lego-Spielzeug an, das zu dem Thema passt. Es gibt zum Beispiel eine trauernde Familie aus Lego, einen Grabstein oder einen Ofen, in dem der Sarg mit dem Toten verbrannt wird. Das Angebot soll Kindern dabei helfen, das Thema Tod besser zu verstehen.

Wiener Firma bietet Lego-Spielzeug zum Thema Begräbnis an

Wien - Der Tod ist ein Thema über das man nicht so gerne spricht. Erwachsenen fällt es oft besonders schwer, mit Kindern über den Tod zu sprechen. Die Firma Bestattung Wien hat sich dazu jetzt etwas Neues einfallen lassen. Diese Firma bietet Lego-Spielzeug an, das zu dem Thema Tod und Begräbnis passt. Es gibt zum Beispiel eine trauernde Familie aus Lego-Figuren, oder einen Grabstein aus Lego-Bausteinen. Das Angebot soll Kindern dabei helfen, das Thema Tod besser zu verstehen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++