Deutsche Aufsicht genehmigt ersten großen Lebensversicherungs-Verkauf

München (APA/Reuters/dpa) - Dem ersten Verkauf eines großen Lebensversicherungs-Bestandes an einen Abwickler in Deutschland steht nichts mehr im Wege. Nach neun Monaten winkte die Finanzaufsicht BaFin die Übernahme von rund vier Millionen Lebensversicherungs-Polizzen der Generali Leben durch den Bestandsmanager Viridium durch, wie sie am Dienstag in Bonn mitteilte.

„Die BaFin hat sich davon überzeugt, dass (...) die Belange der Versicherten ausreichend gewahrt sind“, hieß es in der Mitteilung. Sie dürften nach den Vorschriften nicht schlechter gestellt werden als bisher unter dem Dach der Generali. Die Aufseher hatten dabei nach eigenen Angaben nicht nur geprüft, ob Viridium die finanziellen Mittel hat, um die Verträge abzuwickeln, sondern auch, ob der Abwickler das technisch und organisatorisch schafft.

In der Versicherungswirtschaft in Österreich ist der Verkauf von Lebensversicherungsbeständen derzeit kein Thema.

Hinter Viridium stehen der Finanzinvestor Cinven und die Hannover Rück, die bis dahin zusammen nur einige kleinere Bestände geschluckt hatten. Sie setzen darauf, dass sie die - teils über Jahrzehnte dauernde - Abwicklung der Versicherungspolizzen günstiger und effizienter hinbekommen als die Versicherer, von denen sie sie übernehmen. Branchenexperten erwarten, dass nach der Zusage der Aufseher mehr Versicherer den Schritt wagen dürften, sich von klassischen Lebensversicherungs-Beständen zu trennen. Sie binden wegen der Auflagen der Aufseher viel Kapital.

Vielen Lebensversicherern fällt es auch zunehmend schwer, die langfristigen Zinsgarantien der Verträge zu erfüllen. Branchenbeobachter argumentieren dagegen, dass Abwicklungsplattformen im Gegensatz zu klassischen Versicherungsunternehmen keinen Vertrieb brauchen. Ihre Kosten seien geringer, davon könnten Kunden möglicherweise profitieren.

Der Verkauf von hochverzinsten Alt-Verträgen an spezialisierte Abwickler ist umstritten. So befürchtete der Bund der Versicherten, dass die Kunden schlechter gestellt werden könnten. Die Bürgerbewegung Finanzwende, hinter der unter anderem der ehemalige Grünen-Finanzexperte Gerhard Schick steht, kritisierte die Genehmigung des Verkaufs. „Es ist sehr fraglich, ob eine Abwicklungsplattform eine ebensolche Stabilität aufweisen kann wie der Generali-Konzern“, sagte Schick. „Die kritische Frage ist ja: Was passiert in den nächsten Jahren im Service, mit der Stabilität und der Beteiligung der Kunden an den Überschüssen? Hier haben wir sehr große Bedenken.“

Die Generali hatte die Überschussbeteiligung für die zum Verkauf stehenden Verträge zuletzt allerdings schon auf 1,25 Prozent gesenkt - so niedrig wie bei keinem anderen deutschen Lebensversicherer.