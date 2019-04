Deutschland klagt afghanischen Ex-Offizier wegen Misshandlung an

Karlsruhe (APA/AFP) - Wegen des Vorwurfs der Gefangenenmisshandlung und der Leichenschändung hat die deutsche Bundesanwaltschaft einen früheren Offizier der afghanischen Regierungstruppen angeklagt. Wie die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mitteilte, soll sich der 26-jährige nach ihrem Willen deshalb vor dem Münchner Oberlandesgericht (OLG) verantworten. Er habe unter anderem gefangenen gegnerische Kämpfer an den Haaren gezogen und geschlagen.

Die Übergriffe ereigneten sich demnach zum Jahreswechsel 2013/14 bei einem Verhör in Afghanistan, an dem sich weitere Regierungssoldaten in ähnlicher Weise beteiligten. Darüber hinaus soll sich ehemalige Offizier an der demütigenden Zurschaustellung sowie der Misshandlung der Leiche eines getöteten Gegners beteiligt haben.

Beide Vorfälle stellen mutmaßliche Vergehen nach dem humanitären Völkerrecht dar. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft filmten der Angeklagte und seine Mittäter die Taten. Er wurde Ende Oktober vorigen Jahres festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Über die Eröffnung eines Prozesses müssen die Richter des Münchner OLG noch entscheiden.