Bericht: Indiens Premier will Sonderrechte für Muslime abschaffen

Neu-Delhi (APA) - Mit einer Kampfansage gegen Muslime in Kaschmir geht die hindu-nationalistische Regierungspartei BJP in Indien in die am Donnerstag startenden Parlamentswahlen. Im Falle seiner Wiederwahl werde er sich für die Abschaffung der Sonderrechte für den indischen Teil Kaschmirs einsetzen, sagte Premierminister Narendra Modi laut Bericht der deutschen Katholischen Nachrichtenagentur KNA bei der Vorstellung des Wahlprogramms der BJP in der Parteizentrale in Neu Delhi, wie Kathpress am Dienstag berichtete.

Die Region mit dem offiziellen Namen Jammu und Kaschmir ist demnach der einzige indische Bundesstaat mit einer muslimischen Bevölkerungsmehrheit und hat einen von der Verfassung Indiens garantierten Sonderstatus.

In der fünfjährigen Regierungszeit der BJP habe die Gewalt der radikalen Hindunationalisten gegen die religiösen Minderheiten der Muslime und Christen stark zugenommen. Die bedrohten Minderheiten befürchteten eine Wiederwahl Modis bei den Parlamentswahlen, die bis Mitte Mai in sieben Etappen durchgeführt werden.

Andreas Thonhauser von der internationalen Organisation für Religionsfreiheit „Alliance Defending Freedom“ (ADF) beklagte am Dienstag bei einem Pressegespräch in Wien, Indien habe zwar in den vergangenen Jahren große ökonomische Schritte gemacht und Abkommen etwa mit der EU geschlossen, eine klare Aussprache für Menschenrechte und die Verteidigung von Minderheiten fehle allerdings bis jetzt. Thonhauser verwies auf eine Studie des US-amerikanischen Pew-Instituts, wonach Indien weltweit das Land mit den größten sozialen Feindlichkeiten gegenüber religiösen Minderheiten sei.

Alleine im Jänner dokumentierte ADF nach eigenen Angaben 29 christenfeindliche Vorfälle in Indien. „Obwohl das Recht auf religiöse Freiheit durch die indische Verfassung geschützt ist, sehen wir trotzdem Christen, die Verfolgung ausgesetzt sind und denen ihre Grundrechte verweigert werden“, warnte ADF-International-Direktor Paul Coleman laut Kathpress.