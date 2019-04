Betrug bei FACC: Wenig Tat-Details im Prozess

Ried im Innkreis (APA) - Im Schadenersatzprozess gegen einen früheren Vorstand nach einem Millionenbetrug beim börsenotierten Innviertler Flugzeugkomponentenhersteller FACC sind am Dienstag wenig Tat-Details zur Sprache gekommen. Jedenfalls dürfte die Buchhaltung mit einer Vielzahl von Mails und mit Telefonaten zur Zahlung von 54 Mio. Euro verleitet worden sein.

Die FACC, mehrheitlich in chinesischer Hand, war Ende 2015 Opfer eines „Fake President Fraud“ (Geschäftsführer-Trickbetrugs) geworden. Die Täter hatten sich in E-Mails gegenüber der Buchhaltung als der Firmenchef ausgegeben und die Überweisung von 54 Mio. Euro auf ausländische Konten veranlasst. Nach dem Auffliegen des Betruges wurden die Finanzchefin und der Firmenchef gefeuert. Von Letzterem verlangt das Unternehmen nun in einem Zivilprozess 10 Mio. Euro Schadenersatz. Neben anderen Beschäftigten des Unternehmens wird ihm vorgeworfen, kein ausreichendes Kontrollsystem geschaffen zu haben.

Im Zeugenstand waren am Dienstag Mitarbeiterinnen aus der Buchhaltung, darunter jene, die im Zuge des Betruges zu den Zahlungen verleitet worden war. Sie schilderte, der betrügerische Angriff auf die FACC habe kurz vor Weihnachten 2015 begonnen. Demnach kam eine erste E-Mail angeblich von einem Vorstand. Darin hieß es, es sei beabsichtigt, ein Unternehmen zu kaufen, dafür sei Geld an verschiedene Banken zu überweisen. Eine Rückfrage bei ihm solle nicht erfolgen, auch mit niemand anderem solle darüber gesprochen werden. Die Buchhalterin versicherte in ihrer Zeugenaussage, sie wisse, das sei schwer zu verstehen, doch „Firmenentscheidungen sind nicht immer schlüssig“. Die Buchhalterin wurde mit an die 100 E-Mails bombardiert. Sie nannte es „Angriffswelle“. Dann überwies sie allein und ohne Rückfrage, wie geheißen. Sie habe angesichts der hohen Summen ein „ungutes Gefühl“ gehabt aber: „Ich wollte alles richtig machen“.

Die Buchhalterin war zuvor detailliert sowohl vom Gericht, als auch von den Anwälten der klagenden FACC GmbH und des beklagten Ex-Vorstandes zu den Abläufen bei Überweisungen befragt worden. Ihren Schilderungen zufolge konnten sie und zumindest eine weitere Kollegin ganz alleine elektronische Überweisungen durchführen. Die eigentlich erforderlichen zwei Zeichnungsberechtigen - ihr direkter Vorgesetzer und die Vorstände - mussten dazu so gut wie nie kontaktiert werden. Deren erforderliche Codes lagen in der Buchhaltung auf - wo war für die im dortigen Großraumbüro tätigen zehn Mitarbeiter „kein Geheimnis“.

Angesprochen auf das notwendige Vieraugenprinzip nickte die inzwischen Ex-Mitarbeiterin und sagte knapp: „Weiß ich.“ Es habe die Anweisung gegeben, dass es gegenüber Außenstehenden - unter anderem den Prüfern des Jahresabschlusses - so kommuniziert werden sollte, es sei jedoch in der Praxis nicht gelebt worden. Das habe auf Vertrauen basiert.

Ihre noch in der FACC beschäftigte Kollegin, die mit dem Betrugsfall in keiner Weise befasst war, wurde ebenfalls zu den Überweisungs-Prozessen befragte. Sie schilderte sie ähnlich wie die vorhergehende Zeugin. Der Prozess soll in dieser Woche bis Freitag und im Mai mit weiteren Befragungen von Zeugen, darunter ein früherer und noch aktueller Vorstand fortgesetzt werden.

Der Richter forderte aber am Dienstag erneut die Parteien eindringlich auf, sich zusammenzusetzen und in diesem Fall eine gemeinsame Lösung in dem gesamten Konflikt, in dem noch weitere Gerichtsverfahren anhängig sind, zu finden. Ansonsten werde es von ihm aufgrund auf Basis der Beweiswürdigung zu einer Hopp- oder Drop-Entscheidung kommen, die letztlich auch nicht befriedigend sein werde. Daraufhin gab es Gespräche hinter verschlossenen Türen. Ein Ergebnis war nicht abzusehen.