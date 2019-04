Proteste im Sudan: USA, Großbritannien und Norwegen fordern Handeln

Khartum (APA/dpa) - Nach Monaten regierungskritischer Proteste im Sudan haben die USA, Großbritannien und Norwegen die Regierung aufgefordert, den Weg für einen politischen Neuanfang zu ebnen. Die Demonstranten verlangten einen Wandel hin zu einem politischen System, das mehr Legitimität habe, teilten die Staaten am Dienstag mit.

Ohne den seit 30 Jahren amtierenden Präsidenten Omar Hassan al-Bashir zu nennen, forderten sie die sudanesischen Behörden auf, einen „glaubwürdigen Plan für diesen politischen Wechsel“ vorzulegen. „Dies nicht zu tun, riskiert eine größere Instabilität.“

Al-Bashir, der 1989 mit einem Militärputsch an die Macht kam, steht seit einigen Monaten stark unter Druck. Der Sudan befindet sich in einer schweren Wirtschaftskrise. Ausgelöst durch steigende Preise begannen Sudanesen im Dezember in mehreren großen Städten des Landes, auf die Straße zu gehen und gegen die Wirtschaftspolitik der Regierung zu protestieren. Die Demonstranten forderten dann aber zunehmend den Rücktritt Al-Bashirs. Dieser rief im Februar wegen der Proteste einen auf ein Jahr befristeten Ausnahmezustand aus und löste die Regierung auf. Im März ernannte er eine neue.

Allerdings kam es seit Samstag erneut täglich zu großen Protesten in der Hauptstadt Khartum. Etliche Menschen gingen auch am Dienstag wieder auf die Straße. Bei den Demonstrationen wurden einem Verband sudanesischer Ärzte zufolge mindestens zwei Demonstranten von Sicherheitskräften getötet und etliche weitere verletzt. Am Wochenende wurden laut Innenminister sieben Menschen getötet, etliche verletzt und rund 2.500 Demonstranten festgenommen.