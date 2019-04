Prager Börse schließt knapp behauptet

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Dienstag knapp behauptet geschlossen. Der tschechische Leitindex PX fiel um 0,10 Prozent auf 1.083,42 Punkte ab. Das Handelsvolumen lag bei 0,43 (Vortag: 0,36) Mrd. tschechischen Kronen.

Der tschechische Leitindex trat somit weiter auf der Stelle. Es war der bereits vierte Handelstag in Folge mit einer Kursveränderung von unter 0,20 Prozent. Dies spiegelte sich auch bei den Einzelwerten wider. Mit den Aktien des Medienkonzerns CETV (plus 1,51 Prozent) gab es am heutigen Handelstag nur einen Wert im PX, der eine über einprozentige Kursveränderung verzeichnete.

Leichte Kurszuwächse verbuchten die Finanzwerte Moneta Money Bank (plus 0,56 Prozent), Vienna Insurance (plus 0,33 Prozent) und Komercni Banka (plus 0,11 Prozent). Im Minus endete der Handelstag dagegen für die Anteilsscheine der Erste Group, die 0,48 Prozent einbüßten.

Unter den weiteren Index-Schwergewichten gaben die Titel des Stomkonzerns CEZ 0,28 Prozent nach. Größte Verlierer im PX waren jedoch die Anteilsscheine des Mobilfunkers O2 C.R. (minus 0,61 Prozent) und die Papiere des Softwareherstellers Avast (minus 0,58 Prozent).

Unterdessen ist das tschechische Finanzministerium etwas vorsichtiger geworden, was das diesjährige Wirtschaftswachstum angeht. Für 2019 erwartet das Ministerium ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 2,4 Prozent. Bisher lag die Prognose um 0,1 Prozentpunkte höher. Der Grund sei die Verschlechterung der Wirtschaftsentwicklung im Ausland, hieß es zur Begründung.

