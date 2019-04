Identitäre - Rote Bundesräte mit Dringlicher Anfrage an Kurz

Wien (APA) - Die roten Bundesräte holen die Identitären-Causa mit einer Dringlichen Anfrage in den Bundesrat. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) soll in der Sitzung am Donnerstag zu den Verbindungen zwischen FPÖ und Identitären Rede und Antwort stehen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

„Wir wollen wissen, ob für den Bundeskanzler die Erklärungen der FPÖ noch immer ausreichen“, erklärte die SPÖ-Fraktionsvorsitzende im Bundesrat Korinna Schumann. Schließlich sei die „kompromisslose Ablehnung“ aller Formen des Nationalsozialismus der Grundbaustein der Republik. Die aktuellen Entwicklungen bezeichnete sie als „mehr als besorgniserregend“.

Die Dringliche umfasse zehn Fragen, die für Aufklärung sorgen sollen. Begründet wurde der Informationsbedarf der Länderkammer auch mit den am Dienstag über die Bühne gegangenen 32 Hausdurchsuchungen gegen mutmaßlich Rechtsextreme.