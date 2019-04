69-Jähriger drohte Angehörigen mit dem Tod: Cobra-Einsatz in OÖ

Braunau am Inn (APA) - Weil nach Angaben seiner Familie ein 69-Jähriger „durchzudrehen“ drohte, ist am Dienstag in der Nacht im Bezirk Braunau am Inn das Sondereinsatzkommando Cobra ausgerückt. Der Mann soll gedroht haben, seine Angehörigen zu töten und das Haus in die Luft zu sprengen. Er wurde vorübergehend festgenommen und dann auf freiem Fuß angezeigt.

Bei einer Hausdurchsuchung wurden eine Gaspistole sowie ein nicht funktionsfähiges Gewehr sicherstellen. Gegen den 69-Jährigen wurden ein vorläufiges Waffenverbot und ein Betretungsverbot verhängt.