Wiener Rentenmarkt im Späthandel wenig bewegt

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat am Dienstag im Späthandel keine klare Richtung gezeigt. Die Renditen der zehn- und fünfjährigen Bundesanleihe ist im Vergleich zum Vortag leicht gesunken, während jene der zweijährigen Anleihe angestiegen ist.

An der Datenfront blieb es am Dienstag äußerst ruhig. Weder in der Eurozone noch in den Vereinigten Staaten wurden impulsgebende Konjunkturdaten publiziert. Einzig der Internationale Währungsfonds (IWF) hat im Zuge seines am Nachmittag veröffentlichten Frühjahrsberichts seine Wachstumsprognosen nach unten revidiert. So erwartet die Organisation für das laufende Jahr nur noch einen Zuwachs der Weltwirtschaft von 3,3 Prozent. Im Jänner war die Prognose noch um 0,2 Prozentpunkte höher gelegen.

Darüber hinaus stand wieder einmal der Brexit im Fokus der Anleger. Laut Medienberichten häufen sich die Anzeichen, dass die britische Premierministerin Theresa May mit einem weiteren Aufschub des geplanten EU-Austritts Großbritanniens rechnen kann. Demnach verlautete aus Diplomatenkreisen, dass jeder der 27 verbleibenden EU-Staaten einen ungeordneten Austritt verhindern wolle.

Um 17.20 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit Juni-Termin, mit 165,47 um 11 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (165,36). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 165,28. Das Tageshoch lag bisher bei 165,64, das Tagestief bei 165,11, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 53 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 488.070 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,08 (zuletzt: 1,08) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,29 (0,30) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,21 (-0,20) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,45 (-0,53) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 46 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 40 (40) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 30 (31) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (5) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 110,25 110,53 1,08 110,50 110,17 Bund 29/02 10 0,50 102,05 102,10 0,29 102,05 101,96 Bund 24/10 5 1,65 110,35 110,52 -0,21 110,48 110,43 Bund 21/09 2 3,5 109,85 109,90 -0,45 109,93 109,93 ~