Europas Leitbörsen schließen mit Verlusten

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen sind am Dienstag schwächer aus dem Handel gegangen. Ein negativer Börsenstart an der Wall Street ließ die Indizes diesseits des Atlantiks ebenfalls wieder in die Verlustzone fallen. Der Euro-Stoxx-50 verlor 0,61 Prozent auf 3.417,22 Zähler.

Auf Konjunkturseite rückten Schätzungen des Internationalen Währungsfonds (IWF) zur Weltwirtschaft ins Zentrum. In einem kürzlich veröffentlichten Konjunkturbericht schraubt der IWF seine Prognose für das globale Wachstum herunter: Für das laufende Jahr sagt die Organisation nun nur noch einen Zuwachs der Weltwirtschaft von 3,3 Prozent voraus und damit um 0,2 Prozentpunkte weniger als bisher erwartet.

Beim Brexit zeichnet sich ein erneuter Aufschub des Austritts Großbritanniens aus der Europäischen Union ab. Nach Angaben von Diplomaten sprach sich keiner der 27 verbleibenden EU-Staaten am Dienstag bei Beratungen in Luxemburg dafür aus, die Briten mittels eines „harten Brexit“ am Freitag aus der EU ausscheiden zu lassen.

Branchenseitig stemmten sich Bankenwerte gegen den Trend. Innerhalb des Euro-Stoxx-50 gewannen BNP Paribas und Societe Generale 0,3 Prozent. Societe Generale hatte zuvor angekündigt bis zu 1.600 Stellen abzubauen. Schwächer waren hingegen Rohstoffwerte, die noch am Vormittag im Plus tendiert hatten.

Bei Betrachtung von Einzelwerten zeigte sich SAP mit Verlusten von mehr als drei Prozent. Sowohl die britische HSBC als auch die schweizerische UBS gaben vor den bald erwarteten Zahlen zum ersten Quartal von SAP ihr bisheriges Votum mit „Buy“ auf.

Airbus sanken um 1,9 Prozent. Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer veröffentlichte am Montag in Washington eine vorläufige Liste mit Gütern im Wert von rund 11 Mrd. Dollar (9,8 Mrd. Euro), die mit Zöllen belegt werden könnten. Auf dieser befinden sich neben Produkten und Komponenten für die Luftfahrtindustrie auch zahlreiche andere Waren.

Umsatzzahlen hatte in der Schweiz indes der Aromen- und Duftstoffhersteller Givaudan vorgelegt und damit die Prognosen übertroffen. Die Aktien schlossen mit leichten 0,04 Prozent im Plus.

Darüber hinaus erregte die Abspaltung der Augenheilsparte Alcon vom Pharmakonzern Novartis die Aufmerksamkeit der Anleger. Alcon gewannen an ihrem ersten Handelstag 5,6 Prozent und legten damit ein Börsendebüt von mehr als 27 Mrd. US-Dollar hin. Novartis gaben zuletzt um klare 10,6 Prozent nach.

~

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 3.117,01 6,04 0,19 3.110,97 Frankfurt DAX 11.850,57 -112,83 -0,94 11.963,40 London FTSE-100 7.425,57 -26,32 -0,35 7.451,89 Paris CAC-40 5.436,42 -35,36 -0,65 5.471,78 Zürich SPI 11.429,49 35,16 0,31 11.394,33 Mailand FTSEMIB 21.671,78 -100,18 -0,46 21.771,96 Madrid IBEX-35 9.407,80 -29,90 -0,32 9.437,70 Amsterdam AEX 559,66 -2,66 -0,47 562,32 Brüssel BEL-20 3.790,21 -2,87 -0,08 3.793,08 Stockholm SX Gesamt 1.616,56 -7,96 -0,49 1.624,52 Europa Euro-Stoxx-5 3.417,22 -20,84 -0,61 3.438,06

0

Euro-Stoxx 374,43 -2,49 -0,66 376,92 ~

