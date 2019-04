Börse London schließt im Minus, FTSE-100 gibt 0,35 Prozent ab

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Dienstag in einem negativen Börsenumfeld ebenfalls schwächer geschlossen. Gegen Mittag hatte sich der FTSE-100 von seinen morgendlichen Verlusten erholt, war jedoch infolge eines schwachen Börsenstarts in den USA ins Verlustfeld gefallen. Der FTSE-100 Index ging schließlich um 0,35 Prozent tiefer bei 7.425,57 Punkten aus dem Handel.

Konjunkturseitig wurden britische Einzelhandelszahlen veröffentlicht. Der Einzelhandel nahm im März 0,5 Prozent weniger ein als im Vorjahresmonat, wie der Branchenverband British Retail Consortium (BRC) mitteilte. „Der Brexit trägt weiterhin zur Verunsicherung der Verbraucher bei“, sagte BRC-Chefin Helen Dickinson.

Seitens der Brexit-Entwicklungen könne Premierministerin Theresa beim EU-Gipfel am Mittwoch in Brüssel mit einem weiteren Brexit-Aufschub rechnen, berichteten Medien. Nach Angaben von Diplomaten sprach sich keiner der 27 verbleibenden EU-Staaten am Dienstag bei Beratungen in Luxemburg dafür aus, die Briten mittels eines „harten Brexit“ am Freitag aus der EU ausscheiden zu lassen. Einen ungeordneten Austritt wolle vielmehr jeder verhindern.

Branchenseitig belastete der sinkende Preis von Erdöl Rohstoffwerte. Mit Verlusten von 2,1 Prozent schlossen Fresnillo am unteren Ende des „Footsie“.

Mit Blick auf die Einzelwerte gewannen Standard Chartered um 0,3 Prozent. Die britische Großbank habe einer Zahlung von insgesamt rund 1,1 Milliarden US-Dollar (1,0 Mrd. Euro) zugestimmt, um Ermittlungen wegen angeblicher Verstöße gegen Sanktionsrecht beizulegen, war zuvor bekannt geworden.

Die britische Kaufhauskette Debenhams ist insolvent. Die Gläubiger übernähmen das Unternehmen mit sofortiger Wirkung, teilte Debenhams mit. Sie wollten 200 Mio. Pfund (232 Mio. Euro) investieren und Debenhams so einen Neustart ermöglichen. Die Aktien blieben vom Handel ausgesetzt.

