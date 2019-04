Zürcher Börse schließt mit Kursgewinnen

Zürich (APA/dpa-AFX) - Der Schweizer Leitindex SMI ist am Dienstag auf ein Rekordhoch von 9.628 Punkten gestiegen. Zwar bröckelten die Gewinne etwas ab, nachdem eine erhöhte italienische Defizitprognose die Anleger am Nachmittag an die europäische Schuldenkrise erinnerte, doch reichte es am Ende immer noch für ein Plus von 0,37 Prozent auf 9.582,22 Punkte.

Der Leitindex profitierte vom Interesse der Investoren an der Abspaltung der Novartis-Augenheilmittelsparte Alcon. Die neue Aktie ist direkt im SMI vertreten und verdrängt dort Julius Bär.

Belastend wirkten sich am Berichtstag indes die Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump aus, auf europäische Waren Zölle verhängen zu wollen sowie der anstehende Brexit. Klarheit könnte diesbezüglich der EU-Gipfel am Mittwoch bringen. Die EU will Diplomaten zufolge Großbritannien einen weiteren Aufschub gewähren, gerade aus Frankreich gibt es diesbezüglich aber auch kritische Stimmen. Am Mittwoch stehen zudem die mit Spannung erwartete Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung der US-Notenbank sowie der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank auf der Agenda.

Dem Börsenneuling Alcon gelang ein starkes Debüt. Der Eröffnungskurs lag bei 55 Franken. Bei Börsenschluss kostete die Aktie 58,05 Franken. Dies ergibt für das Unternehmen einen ungefähren Börsenwert von über 28 Milliarden Schweizer Franken. Analysten hatten zuvor mit einem Preis in einer Spanne von 40 bis 45 Franken je Anteilsschein.

Novartis standen hingegen mit einem optischen Minus von knapp 11 Prozent auf 84,81 Franken am Ende der Tabelle. Dafür verantwortlich war ebenfalls die Abspaltung von Alcon - für fünf Novartis-Aktien erhielt man 1 Alcon-Aktie. Gegenüber den um diesen Effekt bereinigten Wert von 86,54 Franken verzeichneten Novartis noch ein Minus von 2,0 Prozent.

Ansonsten lag der Fokus beispielsweise auf Richemont (-2,7 Prozent). Die Aktien wurden von einer Rückstufung durch die Credit Suisse auf „Underperform“ belastet. Am Markt werde derzeit der Umfang an benötigten Investitionen in allen Geschäftszweigen unterschätzt, so die Begründung. Mit Branchennachbar Swatch (-1,3 Prozent) ging es ebenfalls abwärts.

Givaudan gingen nach Zahlen kaum verändert aus dem Handel. In Analystenkreisen war das Ergebnis mehrheitlich positiv aufgenommen worden.

Gut gesucht waren die heimischen Titel der ams AG mit einem Plus von 2,0 Prozent. Händler verwiesen darauf, dass Globalwafers in Taiwan die Branchenanleger mit starken Umsatzzahlen überzeugt habe, was nun auch anderen Titeln Rückenwind verliehen habe.

Gestützt wurde der Schweizer Markt außerdem von Nestle (+1,0 Prozent). Dem dritten SMI-Schwergewicht Roche (+0,2 Prozent) reichte es nur für ein kleines Plus.

~ ISIN CH0009980894 ~ APA506 2019-04-09/18:35