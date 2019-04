Fußball: Pele nach Rückkehr nach Brasilien wieder im Krankenhaus

Sao Paulo (APA/dpa) - Nach seiner Rückkehr nach Brasilien ist Fußball-Legende Pele erneut in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 78-Jährige kam am Dienstag in das Hopital Albert Einstein in Sao Paulo. „Es werden Aufnahme-Untersuchungen gemacht. Er ist bei guter Gesundheit“, teilte die Klinik mit. Zuletzt war er mehrere Tage in einem Krankenhaus in Frankreich wegen einer Harnwegsinfektion behandelt worden.

Bei seiner Ankunft in Sao Paulo am Dienstag sagte er: „Es ist wieder einmal alles gut gegangen, Gott sei Dank.“ Peles Gesundheit hat in den vergangenen Jahren wiederholt Anlass zur Sorge gegeben. Er unterzog sich unter anderem zweimal Operationen an der Hüfte, nachdem ein erster Eingriff nicht gut verlaufen war. Dazu kommen eine Operation an der Wirbelsäule und Probleme in einem Knie.