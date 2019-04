AK-Wahl - Letzter Tag in der Steiermark, letzte Bundesländerrunde

Graz/Wien (APA) - Mit der Steiermark als letztem Bundesland geht am Mittwoch die Serie der Arbeiterkammer-Wahlen 2019 zu Ende. Bis 12.00 Uhr kann noch in den Wahllokalen oder per Post (Stempel vom Mittwoch) abgestimmt werden. 427.421 Wahlberechtigte konnten seit 28. März ihre Stimme abgeben. Stärkste Fraktion ist die FSG mit 64 Mandaten bzw. 57,7 Prozent. Sie stellt mit Josef Pesserl auch den Präsidenten.

2014 hatte die FSG in der Steiermark mit Pesserl rund acht Prozentpunkte verloren, nun ist das Halten der „Absoluten“ angesagt. Die zweitstärkste Fraktion, jene der Christgewerkschafter (FCG) mit 19 Sitzen, hatte 2014 leicht verloren. Die Freiheitlichen mit 16 Mandaten wollen ihr Ergebnis halten bzw. verbessern, ebenso Auge/UG, der GLB-KPÖ und die Liste Kaltenbeck. Am Donnerstag wird das vorläufige Endergebnis präsentiert, am Sonntag soll das endgültige Wahlergebnis vorliegen.

In den restlichen acht Bundesländern sind die Wahlen bereits geschlagen. Im Westen brachten sie Verluste für die jeweiligen Platzhirsche - in Tirol und Vorarlberg verloren die schwarzen, in Salzburg die roten Gewerkschafter. In Kärnten endete der Urnengang mit einem leichten Plus der FSG. Auch im Osten Österreichs endeten sie durchwegs mit Erfolgen für die roten Gewerkschafter. In Wien, Niederösterreich und Oberösterreich konnten die Roten ihre Absolute weiter ausbauen, während der schwarze Arbeitnehmerbund ÖAAB-FCG Einbußen erlitt. Im Burgenland hielt die FSG mit 71,9 Prozent nahezu ihr Resultat von 2014, verlor aber ein Mandat an den ÖAAB.

Die Spitze der Bundesarbeitskammer wird von der AK-Vollversammlung im Juni gewählt. Die Bestätigung der Wiener Präsidentin Renate Anderl als Chefin der Bundesorganisation gilt als sicher: Traditionell werden die Wiener und die Bundeskammer in Personalunion geführt.