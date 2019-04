New York (APA) - Die US-Börsen haben am Dienstag einheitlich im Minus geschlossen. Damit verzeichneten sie den zweiten Verlusttag in Folge. Beobachter verwiesen auf eine gewisse Skepsis unter den Marktteilnehmer im Vorfeld der Berichtssaison.

Der Dow Jones fiel um 0,72 Prozent auf 26.150,58 Einheiten. Der S&P-500 verlor 0,61 Prozent auf 2.878,20 Zähler zu. Der Nasdaq Composite gab um 0,56 Prozent auf 7.909,28 Zähler nach.

„Wir steuern auf die Berichtssaison zu und das Gewinnwachstum wird erstmals seit 2016 negativ erwartet“, erklärte ein Investmentstratege gegenüber dem Finanzsender CNBC die schlechte Stimmung am Markt. Zudem hätten die Börsen in den ersten drei Monate Kursgewinne in einem Ausmaß erzielt, die es sonst in einem gesamten Jahr gebe. „Ich kann daher niemandem böse sein, der seine Chips vom Tisch nehmen will“, verwies der Investmentstratege auf Gewinnmitnahmen.

Zu Beginn der Berichtssaison werden am Freitag die Banken JPMorgan und Wells Fargo ihre Bücher öffnen. In der Folgewoche stehen Zahlenvorlage von Citigroup, Blackrock und Bank of America am Programm. Alle fünf Werte beendeten den Handelstag im Minus und verzeichneten dabei Verluste zwischen 0,7 Prozent (JPMorgan) und 1,5 Prozent (Wells Fargo).

Wenig erfreulich verlief der Handelstag auch für American Airlines. Die Fluglinie hat die Anleger auf ein schwaches erstes Quartal eingestellt. Verantwortlich dafür sei, dass ihre Boeing-737-Max-Modelle aufgrund der Abstürze im März in Äthiopien und im vorigen Oktober in Indonesien derzeit nicht eingesetzt werden können. Zudem habe sich der US-Regierungsstillstand um den Jahreswechsel negativ ausgewirkt. Die Aktien verloren 1,7 Prozent.

Im Dow Jones notierten die Aktien von Walt Disney mit einem satten Plus von 1,7 Prozent an der Indexspitze. Daneben hielten sich mit Coca-Cola (plus 0,3 Prozent), McDonald‘s (plus 0,1 Prozent) und UnitedHealth (plus 0,02 Prozent) nur drei weitere Aktien in der Gewinnzone.

~ ISIN US78378X1072 US6311011026 US2605661048 ~ APA583 2019-04-09/22:22