Brüssel (APA/Reuters) - In der EU wird nach Angaben eines Vertreters der Staatengemeinschaft über eine Verschiebung des Brexit bis zum 30. März 2020 nachgedacht. Das wurde am Vorabend das EU-Gipfels am Mittwoch bekannt,. Premierministerin Theresa May hatte sich am Dienstag um Rückendeckung für ihren Antrag auf Fristverlängerung bei der EU bemüht.

Am Mittwochabend entscheidet ein EU-Sondergipfel, ob den Briten noch einmal Aufschub gewährt wird oder ob es am Freitag zum harten Brexit kommt.