Brexit: May könnte Abgeordneten Ausarbeiten von neuem Deal überlassen

London/Brüssel (APA/Reuters) - Die britische Premierministerin Theresa May könnte einem Zeitungsbericht zufolge den Unterhaus-Abgeordneten die Ausarbeitung eines neuen Brexit-Deals überlassen. Dies erwäge die May für den Fall, dass die Gespräche mit Labour zu keinem Ergebnis führten, berichtet „The Guardian“.

Das nächste Treffen mit Labour-Vertretern soll laut einem Regierungssprecher am Donnerstag und damit nach dem EU-Gipfel stattfinden. Damit gestand die Regierung ein, dass bis zum Brexit-Sondergipfel der EU am Mittwoch keine Einigung mit der Opposition erzielt wird.

May hat bei der EU eine erneute Verschiebung des Brexit bis zum 30. Juni beantragt. Dem müssten alle anderen 27 EU-Staaten zustimmen. Kommt es zu keiner Einigung, würde Großbritannien am Freitag ohne Austrittsvertrag aus der EU ausscheiden. Berlin und Paris haben aber bereits deutlich gemacht, dass sie für eine Verlängerung offen sind. Auch für Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist eine Verlängerung der Brexit-Austrittsfrist unter gewissen Bedingungen für vorstellbar. Im Kanzleramt hieß es am Dienstag auf Anfrage der APA, dass dazu jedenfalls ein konkreter Plan der Briten notwendig sei. Kurz habe Montagabend mit May gesprochen, wobei vor allem die Vermeidung eines Hard Brexit erörtert wurde.

In Brüsseler Kreisen wird laut einem Vertreter über eine Verschiebung des EU-Austritts bis zum 30. März 2020 nachgedacht. Sollte Großbritannien das Austrittsabkommen nicht bis zum 22. Mai ratifiziert haben, muss das Land an den EU-Wahlen teilnehmen, hieß es in einem Gipfelentwurf. Andernfalls droht der Rauswurf am 1. Juni 2019.