Messen, Kantaten und ein Duett - Klassiknews

Beethoven-Messe mit jungen Solisten (Carus): Eine große Herausforderung stellte die Einspielung von Beethovens „Missa solemnis“ von Frieder Bernius zum Jubiläumsjahr 2020 dar: Mit dem Kammerchor Stuttgart, der Hofkapelle Stuttgart und einem jungen Solistenensemble nahm er das umfangreiche Werk, das als bedeutendste Messvertonung des 19. Jahrhunderts gilt, auf. Beethoven bezeichnete dieses Werk mehrfach selbst als sein größtes, die Uraufführung fand folgerichtig in einem Konzertsaal statt. Die neue Aufnahme dieser Messe besticht durch ihre klare Struktur und das intensive, schön ausbalancierte Zusammenspiel der einzelnen Klanggruppen. Johanna Winkel, Sophie Harmsen, Sebastian Kohlhepp und Arttu Kataja erfüllen ihre solistischen Aufgaben mit Bravour, Frieder Bernius steuert in gewohnt souveräner Manier den Riesentanker sicher in den Hafen.

Siebenteilige Passionskantate von Buxtehude (Mirare): Dietrich Buxtehude schuf mit seinem Kantatenzyklus „Membra Jesu nostri“ (1680) ein Werk, das die Empfindungen, von denen Luther bei seinen Predigten über die Passion sprach, transportieren sollte. Charakteristisch für die Zeit war, dass Schrecken, Verzweiflung, aber auch Trost wirkungsvoll vermittelt wurden, obwohl wenn Buxtehudes Werk nicht für die Liturgie, sondern eher für private Zirkel gedacht war. Die Texte stammen aus der Bibel und der „Rhytmica oratio“, einer mittelalterlichen Dichtung. Das Ricercar-Consort, spezialisiert auf deutsche Barockmusik vorwiegend geistlicher Natur, stellt in einer neuen Einspielung die klare Formschönheit dieses Werks unter der Leitung von Philippe Pierlot unter Beweis. Als zweites Werk findet sich die Kantate „Gott, hilf mir“ auf der CD. Ein besonderes Plus dieser Aufnahme ist Countertenor Carlos Mena mit seiner körperlos-himmlisch anmutenden Stimme, aber auch die restlichen Solisten Maria Keohane, Hanna Bayodi-Hirt, Jeffrey Thompson und Matthias Vieweg. Eine spannende Abwechslung zu den gängigen Passionen in der Fastenzeit.

Geistliche Historien um drei Frauen (harmonia mundi): Marc-Antoine Charpentiers (1643 - 1704) „Histoires Sacrees“ unterscheiden sich wesentlich von seinem übrigen Schaffen. Es handelt sich um musikdramatische Werke sakraler Prägung, die man fast schon als kurze Opern betrachten könnte. Im Mittelpunkt dreier Werke stehen Frauen in Ausnahmesituationen: Judith, Maria Magdalena und Cäcilia. Sie erzählen in den musikalischen Historien von ihrer Angst, ihrer Verzweiflung und ihrem Schmerz. Weitere Teile beschäftigen sich mit Passionsszenen oder auf weltliche Ereignisse wie schlicht die Pest (Pestis Mediolanensis). Das Ensemble Correspondances hat nun eine sehr edel gestaltete Doppel-CD vorgelegt, die als Bonus eine DVD von einer Aufführung 2016 enthält. Unter der Leitung von Sebastien Dauce zeigt ein homogenes Solistenensemble die theatralischen Seiten der Werke, die auch von den Doppelchören, die gegensätzliche Gefühle ausdrücken, unterstrichen wird. Nicht nur für Liebhaber von Charpentiers Opern eine lohnende Aufnahme!

Zwei Solisten im ersten Duett (Sony): Der Wiener Philharmoniker Sebastian Bru am Cello und der Pianist Stefan Stroissnig sind seit zehn Jahren Partner auf der Kammermusikbühne. Die Zeit für eine Einspielung fanden die beiden Musiker aber nie - bis jetzt. Unter dem passenden Titel „A Deux“ haben die beiden nun zwei größere Werke aufgenommen: Robert Schumanns „Fünf Stücke im Volkston“ und Rachmaninows „Cellosonate“, die von kleineren Preziosen umspielt werden. Im Klang am Konzertsaal orientiert, entfaltet sich hier die routinierte, gepflegt-elegante Interpretation eines Duos, das aufeinander einzugehen weiß.