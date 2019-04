Keine Unschuld am Lande: „Enteignung“ von Reinhard Kaiser-Mühlecker

Wien (APA) - Ein Journalist, der sich bei einem Schweinezüchter und ehemaligen Schulkollegen als Praktikant verdingt, verzögerte Genehmigungs- und Enteignungsverfahren, verschiedene Affären - die Verhältnisse, die in dem Roman „Enteignung“ von Reinhard Kaiser-Mühlecker geschildert werden, sind reichlich verworren. Worum es dabei wirklich geht, das ist nicht einmal aus der Vogelperspektive so recht auszumachen.

Immer wieder fährt der Erzähler Jan zum kleinen Flugplatz, steigt in eine Maschine und unternimmt einen Erkundungsflug über der Gegend. Dabei fällt ihm eine aus rot lackierten Holzbrettern angefertigte Botschaft auf, die an den berühmten „Hollywood“-Schriftzug erinnert: „enteignet“. Sein früherer Mitschüler Flor hat damit einen kleinen Hügel markiert, auf dem ein Mini-Windpark errichtet werden soll. Er hat sich gegen das unsinnige Bauvorhaben zunächst gewehrt, dann versucht, den Preis hochzutreiben. Erst nach der Enteignung stellte sich offenbar heraus, dass das Projekt unwirtschaftlich wäre.

Der Kampf gegen die lokalen Behörden und ihren Repräsentanten Beham spiegelt sich auch in Flors Versuch wider, die Baugenehmigung für einen Anbau in seinem Schweinemastbetrieb zu erhalten. Während er sich gegen Windräder wehrt, lässt er hingegen widerstandslos riesige Handymasten auf seinem Grund errichten - einer von vielen Widersprüchen, die sich durch das Buch des 36-jährigen österreichischen Autors ziehen, der mit seinen nachdenklichen bis lakonischen, oft im ländlichen Milieu spielenden Geschichten (2016 schaffte es „Fremde Seele, dunkler Wald“ auf der Shortlist des deutschen Buchpreises) eine Art Gegengewicht zur urbanen Dominanz der zeitgenössischen Prosa bildet.

Es ist ein komplexes Motiv- und Beziehungsgeflecht, das Kaiser-Mühlecker rund um den Journalisten, der nach erfolgreichen Jahren im Ausland nun für ein Lokalblatt in seiner einstigen Heimat schreibt, und den wortkargen, schwer arbeitenden Bauern entfaltet. Begehren und Aufbegehren stehen dabei im Zentrum. Und natürlich zwei Frauen: Die Lehrerin Ines, alleinerziehende Mutter von Kindern, die kaum mehr denn als Schatten in der Geschichte präsent sind, hat mit beiden Männern ein Verhältnis, Flors Gattin Hemma lässt sich auf eine Affäre mit dem Journalisten ein, der sich als Arbeiter auf ihrem Hof bald unentbehrlich gemacht hat. Gesprochen wird dabei nicht viel, und ausgesprochen gar nichts.

So bleibt fast alles in Schwebe, und wenn es am Ende wie am Anfang Tote gibt, so bekommt damit weder eine Kriminalstory ihre Auflösung noch eine Biografie eine Perspektive. Der Schluss des Buches wirkt dagegen fast selbstironisch. Bei einer Beerdigung begegnet der Erzähler seiner toten Tante, die ihn fragt: „Kannst du nicht endlich diese Leute lassen?“ Noch am gleichen Abend packt er seine Sachen. Er wird nach Berlin ziehen. „In Berlin war immer was los.“

(S E R V I C E - Reinhard Kaiser-Mühlecker: „Enteignung“, S. Fischer, 224 Seiten, 21,60 Euro; https://www.kaiser-muehlecker.at/)