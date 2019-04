Gitarrenklänge in der Storchenstadt: 21. Gitarrenfestival in Rust

Rust (APA) - In der Storchenstadt Rust im Burgenland sind ab Sonntag wieder Gitarrenklänge im Seehof zu hören. Zum 21. Mal findet das Internationale Gitarrenfestival statt. Am letzten Tag, am 18. April, führt ein Sonderkonzert mit Pianistin Marialena Fernandes in den Wiener Musikverein. Die heurige Festivalausgabe wird in spezieller Erinnerung an den 2016 verstorbenen Gitarristen Alirio Diaz abgehalten.

Meisterkurse, Workshops, Vorträge sowie ein Kompositionswettbewerb, Ausstellungen und der „Internationale Gitarrenwettbewerb Alirio Diaz“ stehen ebenso auf dem Programm wie zahlreiche Konzerte. Solisten aus Venezuela, Italien, den USA, Slowenien und Österreich spielen auf.

Das Internationale Gitarrenfestival wurde von Studenten des Joseph Haydn Konservatoriums ins Leben gerufen und feierte 1998 seine Premiere in Rust. Mittlerweile ist es als erste Veranstaltung österreichweit Mitglied der Eurostrings-Festivals - einem „Creative Europe Programme“ der Europäischen Union.

(S E R V I C E - 21. Internationales Gitarrenfestival Rust, 14. bis 17. April 2019 im Seehof Rust, 18. April im Musikverein Wien, Informationen: https://www.guitarfestivalrust.at)