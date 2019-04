Börse Tokio schließt mit Verlusten

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Mittwoch mit moderaten Verlusten aus dem Handel gegangen. An den Leitbörsen in Asien herrschte zur Wochenmitte unterdessen keine einheitliche Tendenz.

Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 115,02 Punkten oder 0,53 Prozent bei 21.687,57 Zählern. Der weiter gefasste Topix Index verlor 11,10 Punkte oder 0,69 Prozent auf 1.607,66 Einheiten. 34 Kursgewinnern standen im Leitindex 184 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 7 Titel.

An der Spitze im Nikkei-225 stand zu Börsenschluss J Front Retailing mit plus 3,42 Prozent. Der Betreiberkonzern von Einkaufszentren hatte zuletzt Gesamtjahreszahlen vorgelegt. Trotz einem Umsatzminus von 2,1 Prozent wurde die Dividende weiter erhöht. Anteilseigner erhalten zum Jahresende eine Dividende von 18 Yen je Aktie.

An zweiter Stelle unter den Tagesgewinnern lag der Entwickler für Mobildienstleistungen Dena Co. mit plus 2,00 Prozent. Zu den Gewinnern zählte auch der Medienkonzern Softbank Group, drittgrößter Wert im Nikkei, mit einem Plus von 1,43 Prozent.

Unter den größten Verlierern fanden sich zu Börsenschluss Unternehmen aus der Baubranche wie Idemitsu Kosan mit minus 3,65 Prozent und Obayashi Co. mit minus 3,05 Prozent. Auch Autowerte zeigten sich moderat schwächer. So schloss Honda mit minus 1,05 Prozent und Toyota Motor lag zu Börsenschluss 0,53 Prozent im Minus. Zudem beendete die Ölbranche den Handelstag vorwiegend mit roten Zahlen.

