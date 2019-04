Brexit - Britischer Minister für flexible Frist-Verlängerung

London (APA/Reuters) - Großbritannien ist offenbar bereit, eine flexible Verlängerung seiner EU-Mitgliedschaft zu akzeptieren. Brexit-Minister Steve Barclay sagte am Mittwoch der BBC, dass er keine lange Verschiebung der Frist wolle. Das Wichtigste sei aber, dass Großbritannien die Möglichkeit habe, die EU zu verlassen, sobald das Parlament einem Scheidungsabkommen zugestimmt habe.

Finanzminister Philip Hammond brachte einem Zeitungsbericht zufolge sogar eine Rücknahme des britischen Austrittsgesuchs ins Spiel, um einen harten Brexit zu verhindern. Hammond habe davon während eines Treffens mit Kabinettskollegen am Dienstag gesprochen, berichtet der „Telegraph“ ohne Angabe von Quellen. Dabei seien verschiedene Szenarien durchgespielt worden. Laut einem am Montag in Kraft getretenen britischen Gesetz darf es keinen ungeregelten EU-Austritt geben.

In einem Entwurf für den EU-Sondergipfel am Mittwoch ist eine flexible Fristverlängerung vorgesehen. Demnach soll die Verlängerung „nur so lange dauern wie notwendig, und auf jeden Fall nicht länger bis (XX.XX.XXXX.)“, heißt es noch ohne konkretes Enddatum.

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz zeigte sich indes optimistisch, dass ein harter Brexit vermieden wird. Er sei nach wie vor zuversichtlich, dass es im britischen Parlament eine Mehrheit für den zwischen der Regierung und der Europäischen Union ausgehandelten Ausstiegsvertrag geben werde, sagt Scholz dem Sender CNBC. Die Gespräche der Regierung und der oppositionellen Labour Party für einen Ausweg aus der Brexit-Sackgasse seien sowohl für Europa als auch für Großbritannien gut.