Brexit - Internationale Pressestimmen

London/Wien (APA/dpa) - Zu einer möglichen weiteren Verschiebung des Brexit beim EU-Sondergipfel in Brüssel schreiben internationale Tageszeitungen am Mittwoch:

„Times“ (London):

„EU-Regierungschefs befürchten zu Recht, dass Großbritanniens politisches System zu kaputt sein könnte, um diese Krise zu beenden und dass jeder Aufschub (des EU-Austritts) lediglich die bestehende Unsicherheit verlängert. Zu Recht befürchtet die EU auch, dass fortgesetzte fruchtlose Brexit-Verhandlungen die Aufmerksamkeit von einer langen Liste anderer Herausforderungen ablenken. (...)

Es gibt keine Garantie dafür, dass eine wie auch immer geartete Verlängerung zur Überwindung der politischen Krise Großbritanniens oder zu einem geordneten Brexit führt. Es steht jedoch zu viel auf dem Spiel, um es nicht wenigstens zu versuchen. Nur ein langer Aufschub wird Zeit für eine neue politische Führung ermöglichen, die erforderlich ist, um Großbritanniens Herangehensweise zu verändern. Die EU sollte ihn zugestehen.“

„Le Figaro“ (Paris)

„Der letzte Hoffnungsschimmer kommt durch einen politischen Konsens, der sich endlich abzeichnen könnte. Aber nichts weist darauf hin, dass die mühsamen Diskussionen zwischen Theresa May und der Labour-Partei zu einem Ergebnis führen. In den Wirtschaftskreisen jenseits des Ärmelkanals schrillen die Alarmglocken. Die politische Klasse ist am Rande des Wahnsinns. Einer der britischen Polizeichefs hat die politisch Verantwortlichen zur Mäßigung aufgerufen, in einem ‚unglaublich hektischen‘ Klima. Und drei Jahre, nachdem die Briten für einen Austritt aus der EU gestimmt haben, müssen sie womöglich an der Europawahl teilnehmen. Sonderbares Ergebnis...“

„La Montagne“ ((Clermont-Ferrand):

„Die Europäer dürfen nicht in die Falle der Briten geraten, durch das Zögern beim Brexit die EU als Geisel zu nehmen. Denn man bemerkt eine wirkliche Verschlimmerung, die die größten Anti-Europäer des Vereinigten Königreichs in die Lage versetzen könnte, Abgeordnete in das Straßburger (Europa-)Parlament zu schicken. Man würde ein großes Risiko eingehen: Das Lager der europafeindlichen Populisten zu verstärken, die nur ein Ziel haben - das System zum Explodieren zu bringen.“

„El Pais“ (Madrid):

„Wenn dem Vereinigten Königreich erlaubt wird, im Mai an den Europawahlen teilzunehmen und institutionelle Aufgaben zu übernehmen, könnte es diese Plattform dazu nutzen, um die dringendsten Aufgaben der Union zu boykottieren. Die erste ist die gemeinsame Außenpolitik, die Einstimmigkeit erfordert, und London bewegt sich bereits auf die Position von Donald Trump bezüglich Venezuelas zu. Die anderen sind nicht weniger wichtig: die mehrjährige finanzielle Vorausschau (das siebenjährige Budget), um das London immer mit egoistischem Widerstand kämpft (...) oder die Namen für die neuen Positionen in der EU. Europa hat bereits genug Probleme, als dass es denen jetzt noch ein riesiges trojanisches Pferd hinzufügt.“