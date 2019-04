Dorothee Bär sorgte mit Latex-Outfit von Hoermanseder für Aufsehen

Berlin (APA/dpa) - Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (40) hat mit einem ungewöhnlich knalligen Outfit, designt von der in Berlin lebenden Wienerin Marina Hoermanseder, für Aufsehen gesorgt. Die CSU-Politikerin zeigte sich bei der Gala zum Deutschen Computerspielpreis am Dienstagabend in Berlin in einem mit Gürtelschnallen besetzten Latexkleid - bestehend aus einem hellblau-rosa Rock und einem pinken Oberteil.

„Ich hab mir gedacht: Was ist die Berliner Variante für das Dirndl? Und dann bin ich auf das hier gekommen“, sagte Bär auf der Bühne zu Moderatorin Ina Müller. Die entgegnete: „Wenn es einer tragen kann, dann Sie.“ Im Internet sorgte der jugendliche Auftritt der Ministerin für Lob, aber auch für Spott. „Wichtigste Frage ist geklärt: @Dorobaer trägt eine Mischung aus Gürtelsammlung und Wonder Woman“, twitterte ein Nutzer. Andere erinnerte Bär an die Comicfigur Jessica Rabbit.