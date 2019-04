Basketball: 30 Punkte von Nowitzki in seinem letzten NBA-Heimspiel

Dallas (Texas)/Miami (Florida)/Los Angeles (Kalifornien) (APA) - Dirk Nowitzki hat in seinem letzten Heimspiel in der National Basketball Association (NBA) noch einmal sein großes Können gezeigt. Der Superstar der Dallas Mavericks steuerte am Dienstagabend 30 Punkte zum 120:109-Erfolg über die Phoenix Suns bei. Im Anschluss daran verkündete der 40-jährige Deutsche seinen Rücktritt nach der Mittwoch-Partie (Ortszeit) beim Lokalrivalen San Antonio Spurs.

Damit trifft Nowitzki in seinem allerletzten Match als NBA-Profi am Ende seiner 21. NBA-Saison auch auf den Wiener Jakob Pöltl, der seit vergangenem Sommer bei den Spurs unter Vertrag steht. San Antonio befindet sich noch im Kampf um Platz sechs in der Western Conference. Aktuell ist der Pöltl-Club Siebenter, ein Rückfall auf Rang acht wäre fatal, würde doch damit bereits in der Play-off-Auftaktrunde am Wochenende Titelverteidiger und Topfavorit Golden State Warriors auf die Texaner warten.

Auch Dwyane Wade absolvierte das letzte NBA-Heimspiel seiner Laufbahn. Der 37-jährige US-Star hatte aber im Gegensatz zu Nowitzki bereits im Sommer seinen Abschied am Saisonende angekündigt. Und auch Wade erzielte 30 Punkte beim 122:99-Sieg von Miami Heat über die Philadelphia 76ers. Trotz diesem Erfolg hat das Team aus der Florida-Metropole keine Chance mehr auf eine Play-off-Teilnahme, weil die Detroit Pistons bereits zuvor einen 100:93-Heimsieg über die Memphis Grizzlies gefeiert hatten.

Eine Schrecksekunde gab es für alle Warriors-Fans, als Superstar Stephen Curry im Spiel bei den New Orleans Pelicans im ersten Viertel überknöchelte und nach nur 9:25 Minuten Einsatzzeit vom Feld musste. Der 31-jährige Kapitän des NBA-Champions soll aber laut Club-Informationen bis zum Play-off-Auftakt fit werden. Auch ohne ihren Chef gewannen die „Dubs“ 112:103. Matchwinner für Golden State war Center DeMarcus Cousins, der gegen seinen Ex-Club 21 Punkte und 12 Rebounds verbuchte.

Die Portland Trail Blazers sicherten sich mit einem 104:101-Erfolg bei den Los Angeles Lakers Heimvorteil in der ersten Play-off-Runde. Unmittelbar vor dem letzten Saisonspiel der Lakers hatte deren Teampräsident Earvin „Magic“ Johnson überraschend seinen Rücktritt erklärt. „Ich war glücklicher, als ich nicht Präsident der Lakers war“, erklärte der 59-Jährige, der als Spieler mit dem Club aus L.A. fünf Mal NBA-Champion geworden war. „Ich möchte wieder Spaß haben.“

Johnson übernahm dieses Amt im Februar 2017 und sollte die Lakers nach mehreren Jahren in der sportlichen Bedeutungslosigkeit wieder zu einem Titelkandidat formen. Mit der Verpflichtung von Topstar LeBron James im vergangenen Sommer schien ihm ein großer Coup gelungen zu sein, doch auch mit dem 34-jährigen Routinier verpasste der 16-fache NBA-Champion in dieser Saison zum bereits sechsten Mal en suite die Play-offs.

Dienstag-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA): Cleveland Cavaliers - Charlotte Hornets 97:124, Detroit Pistons - Memphis Grizzlies 100:93, Washington Wizards - Boston Celtics 110:116, Miami Heat - Philadelphia 76ers 122:99, Chicago Bulls - New York Knicks 86:96, Minnesota Timberwolves - Toronto Raptors 100:120, New Orleans Pelicans - Golden State Warriors 103:112, Dallas Mavericks - Phoenix Suns 120:109, Oklahoma City Thunder - Houston Rockets 112:111, Utah Jazz - Denver Nuggets 118:108, Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers 101:104