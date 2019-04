Leitspital Liezen - Landtagsdebatte 2: Scharfe Kritik der Opposition

Graz (APA) - Die Opposition kritisierte Mittwoch im Sonderlandtag scharf, dass die Landesregierung die Volksbefragung zum Leitspital Liezen ignoriere. Im Gesetz stehe nichts von Stimmungsbildern, sondern von der Erforschung des Bevölkerungswillens, und der sei eindeutig ausgefallen: Mehr als 40 Prozent nahmen teil, eine Zweidrittelmehrheit stimmte gegen das Spitalsprojekt, merkte Grünen-Klubobmann Lambert Schönleitner an.

„Sie haben die Bevölkerung verloren und nicht für ihre Politik gewinnen können“, stellte Schönleitner fest: „In einer langen Info-Kampagne von der Grazer Messehalle bis zum Kirchenwirt in Aigen im Ennstal haben Sie es der Bevölkerung nicht erklären können.“ Angesichts des Ergebnisses hätte er sich etwas wie „Stopp, Schritt zurück“ erwartet. Also forderte die Landesregierung jetzt auf: „Tun Sie nicht so, als wäre am letzten Sonntag nichts gewesen.“

Der obersteirische FPÖ-Abgeordnete Arnd Meißl vermutete, dass die Bevölkerung Drexler nicht geglaubt habe. Der Landesrat sei „Spitalschließer und Ausdünner des ländlichen Raumes“ - und jetzt wische er die Stimmen der Menschen, die zur Volksbefragung gingen, vom Tisch. Sein Fraktionskollege Albert Royer meinte, ihn erfreue die Wahlbeteiligung und dass die Bevölkerung nicht auf die „Regierungspropaganda“ eingestiegen sei.

KPÖ-LAbg. Werner Murgg warf Drexler „Präpotenz“ vor, wenn dieser sage, die Opposition schüre Desinformation. In Bezug auf die Interpretation der Wahlbeteiligung durch Drexler sagte der Obersteirer, dann freue er sich schon auf die Interpretation der bevorstehenden EU-Wahl. „Viele Menschen hätten auch gesagt, abstimmen bringt eh nichts mehr, denn der Drexler fahrt eh drüber“, so Murgg. Wenn man bedenke, dass es weder Briefwahl noch vorgezogenen Wahltag gegeben habe, dann sei es eine „Bombenbeteiligung“ gewesen. Die drei Standorte sollten erhalten bleiben, und in welcher Form, darüber werde zu diskutieren sein, sagte der Obersteirer Murgg.