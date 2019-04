Brexit - Schwedischer Premier Löfven „offen“ für weiteren Aufschub

London/Brüssel/Stockholm (APA) - Der schwedische Ministerpräsident Stefan Löfven hat sich in Bezug auf einen Aufschub des Brexit flexibel gezeigt. Für ihn kommt auch eine längere Frist als der von der britischen Regierungschefin Theresa May vorgeschlagene Termin Ende Juni infrage, sagte er am Mittwoch laut der Nachrichtenagentur TT bei einem Treffen des parlamentarischen schwedischen EU-Ausschusses.

„Ich bin bereit, Premierministerin Theresa May entgegenzukommen und eine Fristverlängerung bis 30. Juni zu geben. Aber ich bin auch offen, für andere Zeitrahmen“, sagte Löfven im Vorfeld des EU-Gipfels. Voraussetzung dafür sei allerdings, dass Großbritannien an der EU-Parlamentswahl teilnehme, so Löfven. Ansonsten müsse Großbritannien die EU schon mit 1. Juni verlassen. Der schwedische Premier versicherte, er wolle jedenfalls weiter auf einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der Union hinwirken.

Der für EU-Fragen zuständige Ministerausschuss der Regierung in Helsinki hat den aktuellen Brexit-Standpunkt Finnlands am Mittwoch ähnlich formuliert. Voraussetzung für eine mögliche Verlängerung der Brexit-Frist maximal bis zu einem Jahr sei, dass es kein Aufschnüren oder weitere Verhandlungen über das bereits vereinbarte Brexit-Abkommen geben dürfe sowie dass Großbritannien an den EU-Wahlen teilnimmt. Ansonsten solle es eine Austrittsautomatik per 1. Juni geben. Ein möglicher Aufschub müsse in jedem Fall „klar begrenzt“ werden.