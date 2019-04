„Carmen - Das Musical“ beim Musicalsommer Winzendorf

Winzendorf-Muthmannsdorf (APA) - Mit der deutschsprachigen Erstaufführung von „Carmen - Das Musical“ (Musik: Frank Wildhorn) geht der Musicalsommer Winzendorf unter der künstlerischen Leitung von Marika Lichter in die dritte Saison. Premiere ist am 27. Juni. Bei einem Pressegespräch am Mittwochvormittag in Wien wurde die Produktion vorgestellt.

„Überglücklich“ nach dem „großen Andrang im letzten Sommer“ zeigte sich Lichter und hofft erneut auf begeisterte Zuschauer. „Mit der Kombination aus großartiger Musik, einer erstklassigen Besetzung und der Kulisse des Steinbruchs werden wir unserem Publikum wieder etwas ganz Besonderes bieten.“

Die Titelrolle verkörpert Ana Maria Gomes, in weiteren Rollen wirken u.a. Oliver Arnold, Sarah Zippusch und Sandra Pires. Lior Kretzer leitet wieder das 12-köpfige Festivalorchester. Für die deutsche Übersetzung zeichnet Thomas Borchert verantwortlich, die Inszenierung übernimmt Erik Petersen, Sabine Arthold die Choreografie.

Anders als in der gleichnamigen Oper von Georges Bizet ist die Handlung des Musicals im Zirkusmilieu angesiedelt. Und so verwandelt Bühnen- und Kostümbildnerin Anja Lichtenegger den Steinbruch Winzendorf in eine pulsierende Manege - „mit Artistik, Akrobatik, Feuer, Flamenco und Magie“, wie die Produzenten Jerome Berg und Benedikt Karasek versichern.

Gespielt wird jeweils von Donnerstag bis Sonntag, die Gastronomiestadt öffnet zwei Stunden vor Veranstaltungsbeginn. An Donnerstagen sind alle Tickets um 20 Prozent ermäßigt.

(S E R V I C E - Musicalsommer Winzendorf, 27. Juni bis 21. Juli 2019: Frank Wildhorn, Carmen - Das Musical. Premiere: 27. Juni, 20.00 Uhr. Tickets und Information: www.musicalsommer-winzendorf.at, Presseinfo: https://bit.ly/2UpYzAa)