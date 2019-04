Stichwort: Ballettakademie der Wiener Staatsoper

Wien (APA) - An der Ballettakademie der Wiener Staatsoper absolvieren derzeit 110 Schüler zwischen zehn und 18 Jahren eine Tanzausbildung. Anders als der Name vermuten lässt handelt es sich dabei aber um keine „echte“ Schule oder Hochschule: Für die normale Schulausbildung kooperiert die Ballettakademie mit Partnerschulen.

Für die Ballettakademie muss zunächst eine Aufnahmeprüfung absolviert werden. Anschließend gibt es für die insgesamt acht Klassen mit insgesamt 110 Schülern zwischen zehn und 18 Jahren von Montag bis Freitag täglichen Unterricht in mehreren Fächern - vom klassischen Ballett über Jazztanz, Folkloretanz, Modernen Tanz oder Pas De Deux bis zu Anatomie und Gymnastik/Stretching. Praktische Erfahrungen werden bei Aufführungen der Staats- bzw. Volksoper bzw. mit Auftritten bei Neujahrskonzert und beim Opernball gesammelt, abgeschlossen wird mit einem eigenen Diplom.

Die „normale“ Schulausbildung wird an Partnerschulen absolviert: Die Ballettakademie kooperiert dafür mit der Neuen Mittelschule (NMS) in der Renngasse in der Inneren Stadt sowie dem Gymnasium Boerhaavegasse in der Landstraße. Letzteres führt einen eigenen Tanz- bzw. Ballettzweig, in dem die Schüler in den allgemeinbildenden Fächern unterrichtet werden. Außerdem ist dort „Ballettkunde“ ein Schularbeitsfach und kann auch bei der mündlichen Matura absolviert werden.

Die Anfänge der Ballettakademie gehen übrigens bis in die Zeit von Kaiserin Maria Theresia zurück: Bereits 1771 wurde laut Angaben der Staatsoper eine „Theatral-Tanzschule“ eingerichtet, in der je acht Burschen und Mädchen von zwei Ballettlehrern unterrichtet wurden - sie hatte aber nur kurzen Bestand. Bereits 1774 wurde sie wieder aufgelöst.

Im 19. Jahrhundert war dann eine Ballettschule dem damaligen Kärntnertortheater lose angegliedert. Institutionalisiert wurde die Einrichtung erst nach der Eröffnung des Hauses am Ring 1870 durch das „Organisations-Statut für die Ballett-Tanzschule am k. k. Hof-Operntheater“. Nach dem Ende der Monarchie folgte die Umbenennung in „Ballettschule der Wiener Staatsoper“, 1973 dann in „Ballettschule der Österreichischen Bundestheater“. 1980 übersiedelte man von der Staatsoper in eigene Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe in der Goethegasse. Seit 2013 firmiert man unter dem aktuellen Namen.