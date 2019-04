Libyen-Experte: „Man muss aufpassen, auf welches Pferd man setzt“

Wien (APA) - Der österreichische Libyen-Experte Wolfgang Pusztai warnt die internationale Gemeinschaft davor, sich in den Konflikt in Libyen zu sehr einzumischen. „Man muss aufpassen, auf welches Pferd man setzt - es könnte das falsche sein“, sagte der frühere Verteidigungsattaché im Gespräch mit der APA. Seit vergangener Woche rücken die Truppen von Khalifa Haftar auf die libysche Hauptstadt Tripolis vor.

Derzeit unterstützt die UNO die in Tripolis ansässige Nationale Einheitsregierung (GNA) unter der Führung des früheren Geschäftsmannes Fayez al-Sarraj. Diese Regierung war aufgrund eines, im Dezember 2015 von der UNO vermittelten Abkommens entstanden. Dieses sollte die Spaltung des Landes zu Ende bringen, nachdem die libyschen Wahlen im Sommer 2014 von den Islamisten nicht anerkannt wurden und das international anerkannte Parlament daraufhin ins ostlibysche Tobruk floh.

„Das Problem war, dass die an dem Abkommen beteiligten Personen nicht repräsentativ für die libysche Gesellschaft waren und vor allem nicht für die bewaffneten Gruppen“, erklärt Pusztai. „Man hat an den Realitäten vorbeiverhandelt.“ Sarrajs Regierung habe daher in den Augen vieler Libyer keine Legitimität. Zudem sei die Einheitsregierung schwach: „Die GNA war nie Herr im eigenen Haus.“ Tripolis werde de facto von zum Teil auch islamistischen Milizen beherrscht, die nicht nur immer wieder die Bevölkerung drangsalierten, sondern auch etwa staatliche Einrichtungen erpressten, berichtet der Politikanalyst.

Verkompliziert wird die Situation dadurch, dass das international anerkannte Parlament bis heute in Tobruk residiert. Es hätte nach den UNO-Plänen die GNA anerkennen sollen, was aber bisher nicht geschehen ist. In diesem Zusammenhang verwies Pusztai darauf, dass die heute gegen die GNA kämpfende Libysche Nationale Armee (LNA) Haftars von ebendiesem Parlament als legitimes Heer Libyens anerkannt wird. General Haftar sei 2017 von der Volksvertretung der Rang des Marschalls verliehen worden. Der heute 75-jährige Berufsoffizier, der ein früherer Weggefährte des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi gewesen war, dann 20 Jahre im Exil in den USA lebte und auch die US-Staatsbürgerschaft erhielt, war zu Beginn der Revolution gegen Gaddafi in seine Heimat zurückgekehrt.

2014 begann er seinen Feldzug mit dem Namen „Operation Würde“, um islamistische Milizen aus dem Osten des Landes zu verdrängen. Durch die Auseinandersetzungen, die auf beiden Seiten äußerst brutal geführt wurden, wie Pusztai betont, sei Haftar im Osten des Landes zum „Volksheld Nr. 1“ geworden, während ihn bedeutende Gruppierungen vor allem in der Stadt Misrata, aber auch in Tripolis „zutiefst ablehnen“.

Der Experte verweist allerdings auch darauf, dass im heurigen Jänner Haftars weitgehend unblutige Eroberung des Südens des Landes vor Ort auch deutliche Verbesserungen gebracht hat: „Die Situation ist besser als vorher, sagen mir meine Kontakte dort.“ Insbesondere sei das der Vertreibung der Banden aus dem Tschad zuzuschreiben, die die Bevölkerung in der Region drangsaliert hatten.

Haftar habe nun offenbar gehofft, „auf der Welle des Erfolges kampflos in Tripolis einzuziehen. Das hat offensichtlich nicht funktioniert“.

Bezüglich der internationalen Akteure im Konflikt verwies Pusztai darauf, dass Frankreich insbesondere an einer Stabilisierung der Sahelzone interessiert ist und daher unter anderen auch Haftar unterstützt. „Ich glaube aber nicht, dass Haftar sie über seine Pläne zur Eroberung von Tripolis informiert hat.“ Ägypten gehe es insbesondere darum, dass der Osten Libyens nicht erneut ein Rückzugsort für ägyptische Terroristen wird, wie es vor Haftars Feldzug gewesen war. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi Arabien, die Haftar ebenfalls fördern, wollten wiederum den Einfluss der Muslimbruderschaft in Libyen zurückdrängen.

Italien setze hingegen wegen des Migrationsthemas und seiner Öl- und Gasinteressen auf die Regierung in Tripolis, ebenso wie Katar und die Türkei, denen es jedoch eher um die Unterstützung der islamistischen Gruppen gehe. Die USA hätten heute hingegen „keinerlei vitale Interessen in Libyen“ und folgten seit Jahren dem UNO-Kurs. Russland wahre eine „Äquidistanz“ und möchte vor allem Geschäfte machen, so der Experte.

Würde Haftar die Hauptstadt erobern können, dürfte er vermutlich bald eine Übergangsregierung einsetzen und Wahlen ausrufen, erwartet Pusztai. „Ich kann aber auch nicht ausschließen, dass er bloß eine Marionettenregierung einsetzt und sich selbst zum Diktator aufschwingt.“ Allerdings: „Haftar weiß, dass er nicht mehr der Jüngste ist.“ Würde Sarraj hingegen politisch in Tripolis überleben, wäre seine Regierung noch mehr als bisher von den dort herrschenden Milizen und die ihn nunmehr auch unterstützenden radikalislamistischen Gruppierungen abhängig, gibt der Experte zu bedenken.

Gerade deswegen warnt Pusztai die internationale Gemeinschaft vor einem zu deutlichen Eingreifen im derzeitigen Konflikt. Egal, wer in Zukunft in Tripolis herrscht, „man muss mit ihm zusammenarbeiten“. Sowohl wirtschaftlich als auch aufgrund der Migration „wird man Libyen als Partner brauchen“.

Pusztai war zur Zeit von Gaddafis Sturz 2011 für Libyen zuständiger österreichischer Verteidigungsattaché und hatte unter anderem die Evakuierung österreichischer Bürger aus dem Land damals mitorganisiert. Heute ist er als internationaler Politik- und Sicherheitsberater tätig.

(Das Gespräch führte Petra Edlbacher/APA)

(Alternative Schreibweisen: Misurata, Heftar, Serraj)