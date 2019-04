Formel 1: Vettel hofft im Jubiläumsrennen auf „Quäntchen Glück“

Shanghai (APA/dpa/Reuters) - Sebastian Vettel hofft beim großen Formel-1-Jubiläum auch auf ein „Quäntchen Glück, so dass wir das 1.000. Rennen wirklich feiern können“. Vor allem nach der schweren Enttäuschung vor zwei Wochen in Bahrain zählt für den deutschen Ferrari-Star am Sonntag (Start: 8.10 Uhr MESZ) im China-Grand-Prix nur der Sieg, da er als Fünfter bereits 22 Punkte hinter WM-Leader Valtteri Bottas aus Finnland liegt.

Auf dessen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton, der heuer als Titelverteidiger auf seinen bereits sechsten WM-Titel losgeht, fehlen Vettel auch schon 21 Zähler. Und dazu kommt noch der Druck im eigenen Rennstall durch Charles Leclerc, der zuletzt in Bahrain nur durch technische Probleme seinen Debütsieg verpasste und sich mit Rang drei zufriedengeben musste, während Vettel nach einem Fahrfehler und Dreher nur Fünfter wurde.

„Ich hoffe, das Auto ist wieder so gut wie in Bahrain, damit ich die Resultate anpeilen kann, die wir verdienen“, sagte Leclerc vor dem Rennen in Shanghai. Der 21-jährige Monegasse, der sich unbedingt zu Ferraris jüngstem Grand-Prix-Sieger küren will, wurde nur durch einen Kurzschluss in der Steuereinheit des Einspritzsystems um den sicheren und verdienten Erfolg gebracht.

„Wir sind uns bewusst, wie viel Glück wir hatten bei diesem Doppelerfolg“, erinnerte Hamilton, der den zweiten WM-Lauf des Jahres vor Australien-Sieger Bottas gewonnen hatte. Der 34-jährige Brite hofft, dass Mercedes in China wieder zu alter Stärke findet. Die „Silberpfeile“ haben im „Reich der Mitte“ seit 2012 fünf Siege gefeiert, darunter drei durch Hamilton (2014, 2015 und 2017), der mit insgesamt fünf Shanghai-Triumphen (2008 und 2011 im McLaren) Rekordsieger ist.

Vettel hat dort dagegen erst einmal gewonnen - vor zehn Jahren, als er Red Bull den Debütsieg in der Formel 1 beschert hatte. Im Ferrari wurde der vierfache Ex-Weltmeister 2016 und 2017 jeweils Zweiter, 2015 Dritter. Im vergangenen Jahr, als Red-Bull-Pilot Daniel Ricciardo vor Bottas gewann, kam der Hesse jedoch nicht über Rang acht hinaus. Vettel weiß aber, auf was es auf dem 5,451 km langen Shanghai International Circuit ankommt: „Auf die Reifen aufzupassen, ist einer der Schlüsselpunkte. Es ist eine der technisch anspruchsvollsten und schwierigsten Strecken im Jahr.“ Hinzu kommt, dass auch das Wetter in Shanghai schnell wechseln kann.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sieht Ferrari aufgrund der Motorleistung derzeit in der Favoritenrolle. „An die Power, die sie haben, kommt keiner ran“, betonte der 47-jährige Wiener, dass sich das Kräfteverhältnis gedreht habe. So sei Ferrari auf der Qualifikationsrunde auf der Geraden in Bahrain fünf Zehntelsekunden schneller gewesen, erklärte Wolff. In Sachen Zuverlässigkeit hapert es aber heuer noch beim Traditionsteam aus Maranello, das 234 der bisher 999 WM-Läufe der Motorsport-Königsklasse gewonnen hat und damit die klare Nummer eins ist.

Red Bull Racing will aus dem Duell Mercedes - Ferrari schnellstmöglich einen Dreikampf machen. „Der China-Grand-Prix ist immer gut für spannende Rennen, weil man dort viele Möglichkeiten zum Überholen hat. Hoffentlich können wir zehn Jahre nach dem Debütsieg des Teams wieder eine gute Show abliefern“, sagte Max Verstappen, der nach den Plätzen drei (Melbourne) und vier (Sakhir) aktuell 17 Punkte hinter Bottas WM-Dritter ist.