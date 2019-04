Slowenisch-kroatischer Grenzstreit: EU-Kommission zurückhaltend

Ljubljana/Brüssel (APA) - Die EU-Kommission will sich in den neu aufgeflammten slowenisch-kroatischen Grenzstreit nicht einmischen. „Das ist eine bilaterale Frage. Wir haben natürlich die Medienberichte gelesen. Aber wir geben keinen Kommentar dazu ab“, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Außerdem wisse man nicht genau Bescheid. „Und wir haben das nicht in unseren Händen“. Die nationalen Nachrichtendienste und damit zusammenhängende Fragen seien eine nationale Zuständigkeit, sagte er mit Blick auf Vorwürfe, der kroatische Geheimdienst habe in Slowenien abgehört. „Wir haben ja keine Nachrichtendienste, keine Spione. Wir sind da jetzt nicht gut dafür gerüstet“.

Angesprochen darauf, ob EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker anlässlich des Sondergipfels zum Brexit am Abend mit den Länderchefs von Slowenien und Kroatien die Causa ansprechen werde, sagte der Sprecher, Juncker werde mit allen Staats- und Regierungschefs zusammentreffen. Er sei sich aber nicht sicher, ob diese Causa dort auch besprochen werde.

Die Abhöraffäre im slowenisch-kroatischen Grenzstreit aus 2015 könnte einen neuen Eklat zwischen den Nachbarländern auslösen. Slowenien hat am Dienstag den kroatischen Botschafter in Ljubljana vorgeladen, nachdem der Privatsender POP TV berichtet hatte, Zagreb habe seine Berichterstattung über Verwicklung des kroatischen Nachrichtendienst SOA in die Abhöraktion zu verhindern versucht.

Die Regierung von Premier Marjan Sarec reagierte empört auf den Versuch des Nachbarlandes, die Medienberichterstattung in Slowenien zu beeinflussen. So wurde auch die slowenische Botschafterin in Zagreb zu Konsultationen nach Ljubljana zurückgerufen.