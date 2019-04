Brexit - EU-Parlament: May kann nicht mit leeren Händen kommen

London/Brüssel (APA) - Die Führung des EU-Parlaments hat die britische Premierministerin Theresa May vor dem Sondergipfel der Staats- und Regierungschef am Abend in Brüssel zu einer klaren Vorgangsweise aufgefordert. „May kann nicht mit leeren Händen kommen“, betonte die Konferenz der Präsidenten im Europaparlamentam Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung.

„Wir erwarten von May, Auskunft über die Gespräche mit der Labour-Partei zu geben und ob es eine parlamentarische Mehrheit für ein Ergebnis geben könnte“, so die Parlamentsführung. Wenn dies nicht der Fall sei, müsse May die weiteren Schritte aufzeigen. Sei es ein Referendum, Neuwahlen oder ein Zurückziehen des Austrittsantrags.

Der EU-Sondergipfel sollte Großbritannien eine Verlängerung gewähren, unter der Bedingung des Respekts der britischen Seite für eine aufrichtige Zusammenarbeit und dass „unter keinen Umständen das Austrittsabkommen neu aufgemacht oder verhandelt wird“, so das Gremium, dem auch die Chefs der Parlamentsfraktionen angehören.

Der Brexit sollte die EU nicht davon abhalten, die Herausforderungen denen man gegenüberstehe, anzugehen. Es sei die Verpflichtung Großbritanniens, im Fall einer längeren Verlängerung, an den EU-Wahlen teilzunehmen. Auch hier „erwarten wir den vollen Respekt aller EU-Abgeordneten und das Parlament wird jederzeit seine Integrität, Effizienz und Würde bewahren“.

