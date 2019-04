Leitbörsen in Fernost schließen uneinheitlich

Tokio (APA) - Die Leitbörsen in Fernost haben am Mittwoch den Handelstag ohne eine einheitliche Richtung beendet. Deutliche Gewinne bei den Einzelwerten gab es unterdessen in China bei den Aktien der Autohersteller.

Der Nikkei-225 Index in Tokio verlor um 115,02 Zähler oder 0,53 Prozent auf 21.687,57 Punkte. Der Hang Seng Index in Hongkong gab um 37,93 Zähler (minus 0,13 Prozent) auf 30.119,56 Einheiten nach. Der Shanghai Composite stieg hingegen um 2,27 Punkte oder 0,07 Prozent auf 3.241,93 Punkte.

An der Spitze im japanischen Leitindex stand zu Börsenschluss J Front Retailing mit plus 3,42 Prozent. Der Betreiberkonzern von Einkaufszentren hatte zuletzt Gesamtjahreszahlen vorgelegt. Trotz einem Umsatzminus von 2,1 Prozent wurde die Dividende weiter erhöht. Anteilseigner erhalten zum Jahresende eine Dividende von 18 Yen je Aktie.

An zweiter Stelle unter den Tagesgewinnern im Nikkei lag der Entwickler für Mobildienstleistungen Dena Co. mit plus 2,00 Prozent. Zu den Gewinnern zählte auch der Medienkonzern Softbank Group - drittgrößter Wert im Leitindex nach Gewichtung - mit einem Plus von 1,43 Prozent.

Im Hang Seng belegten heute Papiere des Elektrowerkzeugbauers Techtronic Industries mit plus 2,39 Prozent den ersten Platz. An dritter Stelle in Hongkong notierte der Indexriese und Internetkonzern Tencent mit einem Plus von 1,36 Prozent. Bei den Indexschwergewichten stiegen AIA ebenfalls um 0,69 Prozent.

Die Aktien des Technologieunternehmens AAC Technologies setzten in Hongkong um 1,22 Prozent nach oben, Sunny Optical zeigten sich mit plus 0,47 Prozent nur moderat fester.

Bei den chinesischen Autowerten gab es deutliche Zugewinne. So zogen Geely in Hongkong um 2,19 Prozent an. Great Wall stiegen in Shanghai um mehr als 6 Prozent. Bei dem Autobauer SAIC waren es in Shanghai ebenfalls mehr als 2 Prozent Zugewinn.

Der Sensex-30 in Mumbai tendierte zuletzt bei 38.585,35 Zählern mit minus 353,87 Punkten oder 0,91 Prozent. Der All Ordinaries Index in Sydney stieg um einen Zähler oder 0,02 Prozent auf 6.316,50 Einheiten.

An der Börse in Mumbai zogen die Aktien des Autobauers Tata mit mehr als vier Prozent an die Spitze im Leitindex Sensex-30. Im Plus tendierte auch der Autohersteller Bajaj Auto mit plus 0,22 Prozent.