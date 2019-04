FPÖ Niederösterreich 2 - ÖVP verteidigt Wohnbaustrategie

St. Pölten (APA) - Die ÖVP Niederösterreich hat am Mittwoch auf die Kritik der Freiheitlichen an der „blau-gelben Wohnbaustrategie“ reagiert und das neue Konzept verteidigt. „Nur die besten Ideen sind für Niederösterreich gut genug und diese wurden, was den Wohnbau betrifft, in der neuen NÖ Wohnbaustrategie zusammengefasst“, erklärte Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner in einer Aussendung.

„Für uns zählt Vorrang blau-gelb“, betonte Ebner weiter: „Nur jene kommen in den Genuss eines Wohnzuschusses, die bereits einen fünfjährigen Wohnsitz in Österreich haben.“ Zudem sehe die Strategie Wohnsitz, Arbeitsplatz oder Verwurzelung im Bundesland als Voraussetzung für die Vergabe einer geförderten Wohnung an. „Mit einem Rundumschlag die inhaltlich gute Zusammenarbeit zwischen SPÖ, FPÖ und ÖVP in der Landesregierung zu torpedieren ist der falsche Weg für Niederösterreich“, sagte Ebner.