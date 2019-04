Netanyahu trotzt starker Konkurrenz und drohender Anklage

Jerusalem (APA/AFP) - Benjamin Netanyahu dürfte es erneut geschafft haben: Israels Ministerpräsident steht nach Auszählung fast aller Stimmen bei der Parlamentswahl vor seiner fünften Amtszeit. Seine Likud-Partei erhielt demnach zwar ähnlich viele Stimmen wie die Liste Blau-Weiß seines Herausforderers Benny Gantz. Zusammen mit anderen rechten Parteien dürfte Netanyahu dennoch eine Mehrheit in der neuen Knesset erringen.

Dabei war eine weitere Amtszeit des 69-Jährigen alles andere als sicher. Netanyahu sah sich nicht nur mit einem starken Konkurrenten konfrontiert. Auch eine drohende Anklage wegen Korruption belasteten die Kampagne. Zu Fall brachte ihn dies nicht.

Mit seinem streitlustigen und polarisierenden Politikstil prägt Netanyahu Israel seit Jahren. Als er 1996 zum ersten Mal ins Amt gewählt wurde, war er Israels jüngster Ministerpräsident aller Zeiten. Seitdem hat der Likud-Politiker 13 Jahre an der Spitze der Regierung verbracht. Nun könnte er mit einer fünften Amtszeit sogar Israels ersten Ministerpräsidenten David Ben-Gurion übertreffen.

Eine solch lange, einflussreiche Präsenz nötigte selbst der Tageszeitung „Haaretz“, die Netanyahu kritisch gegenübersteht, Respekt ab: In einem Artikel über ein imaginäres Leben ohne ihn hieß es, das Land würde dann gewiss manchmal „einen Anführer von internationaler Statur vermissen, der - ob man ihn mag oder nicht - dafür sorgt, dass der Rest der Welt aufmerksam zuhört, wenn er das Wort ergreift“.

Netanyahus letzte Regierung galt als die am weitesten rechts stehende in Israels Geschichte. Kurz vor dem Urnengang hatte der Ministerpräsident für den Fall seiner Wiederwahl die Annexion jüdischer Siedlungsgebiete im Westjordanland angekündigt - ein Schritt, mit dem Netanyahu auf Wähler am rechten Rand des politischen Spektrums gezielt haben dürfte.

Mehrere kleine Parteien, auf die Netanyahu nun als Koalitionspartner angewiesen ist, hatten darauf jedoch empört reagiert. Besalel Smotrish von der nationalreligiösen Siedlerpartei Jüdisches Heim veröffentlichte ein Video, in dem er Saft aus einem Becher schlürft und so den Vorwurf veranschaulicht, Netanyahu ziehe seinen Verbündeten Wählerstimmen ab.

Arie Deri von der ultraorthodoxen Shas-Partei warf dem Ministerpräsidenten „Undankbarkeit“ vor. Shas hatte zugesagt, Netanyahu nach der Wahl bei einer möglichen Regierungsbildung zu unterstützen.

Netanyahu wurde 1949 in Tel Aviv geboren und ist damit der erste Regierungschef, der nach der Gründung des Staates Israels zur Welt kam. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte er in den USA, wo er später am angesehenen Massachusetts Institute of Technology studierte.

Nach seiner Rückkehr nach Israel diente er bei einer Spezialtruppe der israelischen Armee und wurde 1972 bei der Befreiung von Geiseln aus einem von Palästinensern entführten Flugzeug verletzt. Über seinen Förderer Moshe Arens, Israels früheren Verteidigungs- und Außenminister, kam Netanyahu in die Politik.

In einer möglichen fünften Amtszeit droht Netanyahu allerdings Ärger mit der Justiz: Er könnte der erste amtierende Ministerpräsident werden, der angeklagt wird. Generalstaatsanwalt Avishai Mandelblit hatte noch Ende Februar bekräftigt, er strebe ein Verfahren wegen Bestechlichkeit, Betrugs und Vertrauensmissbrauchs an. Vor der Anklageerhebung soll Netanyahu bei einer Befragung im Juli Gelegenheit erhalten, zu den Vorwürfen Stellung zu nehmen.

Bekannt ist Netanyahu auch für seinen guten Draht zu US-Präsident Donald Trump. Die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem hatte im vergangenen Jahr in vielen Ländern für Protest gesorgt. Kritiker werfen dem Regierungschef vor, er stehe für Machtgier, Günstlingswirtschaft und einen gefährlichen Populismus, der sich gegen Araber richte und die Grundfesten der israelischen Verfassung unterspüle.