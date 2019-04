Innsbruck 2018 erneut mit schwarzer Null und höheren Schulden

Innsbruck (APA) - Die Stadt Innsbruck hat am Mittwoch den Rechnungsabschluss für das Jahr 2018 vorgelegt. Wie bereits im Vorjahr bilanzierte die Landeshauptstadt auch heuer wieder mit einer „schwarzen Null“, erklärte Bürgermeister und Finanzreferent Georg Willi (Grüne) bei einer Pressekonferenz. Der Schuldenstand der Stadt stieg indes von 78,4 Millionen Euro im Jahr 2017 auf nunmehr 121,7 Millionen Euro.

Einnahmen in der Höhe von 378,6 Millionen Euro standen Ausgaben in derselben Höhe gegenüber. Im Voranschlag war für den ordentlichen Haushalt ein Abgang in der Höhe von rund 16 Millionen Euro budgetiert, der jedoch durch erhöhte Einnahmen, vor allem bei der Kommunalsteuer, ausgeglichen werden konnte, erläuterte der Finanzdirektor der Stadt, Armin Tschurtschenthaler. Zudem habe es auch Minderausgaben, etwa bei der Mindestsicherung, gegeben.

Die Schulden stiegen laut Tschurtschenthaler „in Anbetracht der großen Projekte geringer als ursprünglich angenommen“. Für die realisierten Großprojekte wie das Haus der Musik, die Stadtbibliothek, der Bau der Straßen- und Regionalbahn und der Neubau der Patscherkofelbahn mussten 45 Millionen Euro Darlehen aufgenommen werden. Die Höhe der realen Gesamtschulden (Bankschulden und Wohnbauförderungsdarlehen) belaufe sich damit auf 121,7 Millionen Euro. Dies bedeute eine Pro-Kopf-Verschuldung der Bevölkerung von 920,66 Euro (2017: 603,15 Euro). Innsbruck liege damit aber weiterhin im positiven Spitzenfeld im Vergleich der Landeshauptstädte, hieß es.

Die sogenannte „Freie Finanzspitze“, oder auch „Kommunaler Cash Flow“ genannt, stieg 2018 gegenüber dem Vorjahr um 9,4 Millionen Euro. „Dieser Betrag von 27,4 Millionen Euro bedeutet die Leistungsfähigkeit einer Gemeindewirtschaft und beziffert den finanziellen Spielraum für Investitionen“, erklärte der Finanzdirektor. Der Rücklagenstand lag 2018 bei zehn Millionen Euro und damit um drei Millionen höher als im Vorjahr.

Investitionsschwerpunkte im kommenden Jahr will Willi bei den Bildungseinrichtungen, der Kinderbetreuung und bei der Betreuung älterer Menschen setzen. „Wir müssen aber trotzdem auf die gedämpfte Wirtschaftsprognose und auf die Steuerreform der Bundesregierung achten und daher in den kommenden Jahren mit weniger Geld vom Bund kalkulieren“, sagte der Bürgermeister und fügte hinzu, dass man in der Stadt auch weiterhin sparen müsse.

Ob angesichts der schlechteren Wirtschaftsprognosen und der steigenden Kosten im Sozialbereich die Schulden der Stadt in Zukunft noch weiter steigen werden, wollte Willi nicht prognostizieren. „Das, was die Menschen unmittelbar brauchen, ist aber immer wichtiger als Schulden“, meinte der Bürgermeister. Seine beiden Vizebürgermeister, Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck) und Franz Xaver Gruber (ÖVP), betonten jedoch, dass für sie eine Verschuldung im operativen Bereich nicht infrage komme. Dies sei auch gar nicht möglich, stellte Tschurtschenthaler klar. Denn für den laufenden Betrieb dürften Darlehen gar nicht aufgenommen werden, fügte er hinzu.