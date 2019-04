Wahlsieg trotz Korruptionsvorwurf - Netanyahu vor fünfter Amtszeit

Jerusalem (APA/Reuters) - Der mit Korruptionsvorwürfen konfrontierte israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu steuert nach einem hart erkämpften Sieg bei der Parlamentswahl auf seine fünfte Amtszeit zu.

Nach der Auszählung von mehr als 97 Prozent der Stimmen ergab sich zwar am Mittwoch mit jeweils 35 Prozent ein Patt zwischen Netanyahus Likud und der Liste Blau-Weiß des Ex-Generals Benny Gantz. Doch dürfte Netanyahu gemeinsam mit nationalistisch-religiösen Parteien voraussichtlich auf 65 Mandate kommen und so die Mehrheit in der 120 Sitze umfassenden Knesset erringen. Netanyahu sagte, er habe bereits mit Sondierungen begonnen. Er sprach von einem „kolossalen Sieg“. Anhänger feierten ihn in Sprechchören als „Zauberer“.

Der 69-Jährige ist seit 2009 im Amt und hatte bereits in den 1990er Jahren Regierungsverantwortung inne. Er könnte sich mit einer fünften Amtszeit einen Eintrag ins Geschichtsbuch als dienstältester Ministerpräsident sichern und damit Israels Staatsgründer David Ben-Gurion übertrumpfen. Netanyahus Wahlkampf wurde jedoch überschattet von einer Anklage wegen mutmaßlicher Korruption in drei Fällen. Die Wahl wurde vor diesem Hintergrund auch als Referendum über Netanyahus Eignung für das Amt gewertet. Sein Herausforderer Gantz äußerte sich in einem offenen Brief an seine Anhänger enttäuscht über den Wahlausgang, mit dem nun der „Himmel bedeckt“ erscheine. Der 59-Jährige muss voraussichtlich mit den harten Oppositionsbänken vorliebnehmen.

Doch über Netanyahus politischer Zukunft schwebt das Damoklesschwert der Korruptionsvorwürfe. Er wird verdächtigt, widerrechtlich Geschenke im Wert von 264.000 Dollar angenommen zu haben - darunter teure Zigarren und Champagner. Der Ministerpräsident hat jedes Fehlverhalten bestritten. Die Entscheidung über eine Anklage hatte das Justizministerium auf einen Zeitpunkt nach der Wahl verschoben. Im Falle einer Verurteilung droht ihm eine Gefängnisstrafe. Einige politische Beobachter erwarten, dass er ein Gesetz in die Wege leiten könnte, das ihm für die Zeit an der Spitze der Regierung Immunität verschaffen würde. Somit könnte ihm nicht der Prozess gemacht werden.

Netanyahu hatte zuletzt Rückenwind aus Washington: So verlegte US-Präsident Donald Trump die amerikanische Botschaft nach Jerusalem und erkannte die Golanhöhen offiziell als israelisches Staatsgebiet an. Der jüdische Staat hatte das Gebiet 1967 von Syrien erobert und 1981 annektiert. Im Wahlkampf dachte Netanyahu auch laut darüber nach, israelische Siedlungen im Westjordanland dem israelischen Staatsgebiet zuzuschlagen. Die meisten Länder stufen den Siedlungsbau in dem Gebiet als illegal ein, das Israel ebenfalls 1967 besetzt hatte. Rund 500.000 Israelis leben dort und in Ost-Jerusalem unter mehr als 2,6 Millionen Palästinensern.

Die Palästinenser argumentieren, dass der Siedlungsbau der vergangenen Jahre die Errichtung eines zusammenhängenden palästinensischen Staatsgebiets verhindert. Die jüdischen Siedlungen sind auch ein besonders strittiger Teil der Friedensverhandlungen zwischen Palästinensern und Israelis, die seit 2014 auf Eis liegen. Der Chefunterhändler der Palästinenser, Saeb Erekat, sieht das Wahlergebnis als schlechtes Omen für die Zukunft: „Die Israelis sagen Nein zum Frieden und Ja zur Besetzung.“

Experten sehen das Liebäugeln Netanyahus mit einer Annexion von Siedlungen im Westjordanland nicht nur als Schachzug, um rechtsgerichtete Wähler an sich zu binden. Mit der Unterstützung Trumps im Rücken könnte er sich ermutigt sehen, Israels Grenzen tatsächlich weiter zu verschieben. Die US-Regierung will in naher Zukunft einen Nahost-Friedensplan vorlegen. Sollte er Zugeständnisse Israels an die Palästinenser enthalten, dürfte dies auf erbitterten Widerstand bei ultrarechten Parteien stoßen, die nun zum Königsmacher bei der Regierungsbildung werden könnten. Nach Auszählung aller Stimmen wird Israels Präsident Reuven Rivlin einen Politiker - wahrscheinlich Netanyahu - mit der Regierungsbildung betrauen. Dieser hat dann 28 Tage Zeit dafür. Notfalls kann die Frist noch um zwei Wochen ausgeweitet werden.