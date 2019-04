Masern - Impf-Appell der Kärntner Gesundheitsreferentin

Klagenfurt (APA) - Kärntens Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) hat am Mittwoch angesichts bekannt gewordener Masern-Fälle im Bundesland einen „dringenden Aufruf“ zum Impfen an die Bevölkerung gerichtet. In der Aussendung des Landespressediensts ist von bisher drei erkrankten Personen die Rede. Neben einem Klagenfurter Busfahrer waren eine Supermarktmitarbeiterin in Ferlach und ein Kind betroffen.

Beim Busfahrer war eine Ansteckung von Fahrgästen vor Ausbruch seiner Erkrankung nicht ausgeschlossen. Bei der Supermarktangestellten bestand laut einem Hautarzt, der sich ihren Ausschlag angesehen hatte, dringender Verdacht auf Masern. Eine Laborbestätigung gab es zunächst nicht. Die Frau könnte in ihrer Arbeitsstelle, beim Eurospar Supermarkt in Ferlach, Kunden angesteckt haben. Sie hat dort während der infektiösen Periode von 3. bis 6. April Dienst gehabt. Auch bei einem vierjährigen Kind war von einem Verdachtsfall die Rede.

Prettner betonte, dass eine Masernimpfung für alle in Kärnten lebenden Personen kostenlos sei, man könne sich in allen Gesundheitsämtern impfen lassen. Personen, die möglicherweise an Masern erkrankt sind, sollten jedenfalls zu Hause bleiben und ihren Hausarzt telefonisch vom Verdacht informieren, hieß es.