Brexit - May weiter gegen zweites Referendum

London (APA/Reuters/dpa) - Die britische Premierministerin Theresa May lehnt ein zweites Referendum über den EU-Austritt ihres Landes weiterhin ab. Ihre Position und die der Regierung sei unverändert, sagte May am Mittwoch im britischen Parlament. „Meine Meinung hat sich nicht geändert.“ Auch das Parlament habe dies bereits zweimal abgelehnt. Es sei aber möglich, dass die Abgeordneten noch einmal darauf drängen würden.

Der „Daily Telegraph“ hatte zuvor berichtet, May erwäge, dem Parlament ein zweites Referendum zur Abstimmung zu stellen, um eine Lösung für die festgefahrenen Gespräche mit der oppositionellen Labour-Partei herbeizuführen.

May verteidigte vor den Abgeordneten ihre vor allem von Brexit-Hardlinern bekämpfte Linie, Großbritannien nicht ohne Abkommen aus der Europäischen Union zu führen. Es sei der beste Weg, die Staatengemeinschaft geordnet und mit einer Vereinbarung zu den zukünftigen Beziehungen zu verlassen, sagte sie.

May will am Mittwochabend bei einem Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten eine Verschiebung der Brexit-Deadline bis 30. Juni erreichen. Es gilt als wahrscheinlich, dass die verbleibenden 27 Staaten einen längeren Aufschub anbieten, aber mit der Option, früher auszusteigen, wenn ein Abkommen steht. Den bisher vorliegenden Deal hat das britische Parlament dreimal abgelehnt.

Ohne Aufschub würden die Briten am Freitag automatisch die EU verlassen, ohne Abkommen drohen Chaos unter anderem an den Grenzen zur EU und schwere Folgen für die Wirtschaft.

May hat nach der dritten Ablehnung ihres Deals Gespräche mit der oppositionellen Labour Party aufgenommen, um eine lagerübergreifende Mehrheit für das Austrittsabkommen zustande zu bringen. Labour fordert aber, dass das Vereinigte Königreich der EU in einer dauerhaften Zollunion verbunden bleibt. Damit würde eine rote Linie Mays in den Verhandlungen mit der EU überschritten.