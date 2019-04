Frankfurter Rentenmarkt wenig bewegt

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) kaum bewegt. Gegen Mittag lag der richtungsweisende Euro-Bund-Future geringfügig tiefer als am Vortag bei 165,44 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,002 Prozent.

Der Vormittagshandel fiel ruhig aus. Für etwas Belastung am Anleihemarkt sorgen solide Produktionsdaten aus Frankreich und Italien. In beiden Ländern erhöhte sich die Herstellung im Februar. An den Märkten wurde dies als Lichtblick gedeutet, weil sich die europäische Industrie zuletzt schwach entwickelt hatte.

Zur Wochenmitte entscheidet die EZB über ihre Geldpolitik. Die Ergebnisse werden wegen der Frühjahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) einen Tag früher verkündet als üblich. Wesentliche Neuerungen am geldpolitischen Kurs werden von der Notenbank nicht erwartet. Anfang März hatte die EZB wegen der schwächeren Konjunktur eine zusätzliche Lockerung ihrer Geldpolitik beschlossen.

In den USA stehen Inflationsdaten und das Protokoll zur jüngsten Zinssitzung auf dem Programm. Die Fed hatte Mitte März signalisiert, ihren Straffungskurs vorerst zu beenden und ihre Bilanznormalisierung im Herbst stoppen zu wollen.