Ballettakademie - Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA321 vom 10.04.2019 muss der Name der Staatsanwältin durchgängig richtig heißen: Caroline Pestal-Czedik-Eysenberg (nicht: Judith Ziska) --------------------------------------------------------------------- ~ Wien (APA) - Nach dem Bekanntwerden der schweren Missstände in der Ballettakademie der Wiener Staatsoper hat das Opernhaus selbst eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Wien geschickt. Diese langte am Mittwoch bei der Behörde ein, die Ermittlungen wurden eingeleitet, sagte die Sprecherin der Anklagebehörde, Caroline Pestal-Czedik-Eysenberg, der APA.

Zunächst werde wegen Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses und sexueller Belästigung ermittelt. Es muss aber noch geprüft werden, ob dies ausgeweitet wird, beispielsweise auf Körperverletzung. Noch stehe man ganz am Anfang der Ermittlungen, sagte Pestal-Czedik-Eysenberg.